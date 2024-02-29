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«أبوظبي لألعاب المضرب» يتصدر أجندة «عمومية الطاولة»

«أبوظبي لألعاب المضرب» يتصدر أجندة «عمومية الطاولة»
29 فبراير 2024 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطاولة، في اجتماعها المرتقب في الساعة الخامسة مساء الجمعة بمقر الاتحاد بدبي، عضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب، ليكون أحدث الأندية المنضوية للواء الاتحاد، بعدما شهد الموسم الحالي، المشاركة الأولى لفرق النادي في منافسات البراعم والأشبال والسيدات.
وتتضمن أجندة اجتماع العمومية، بجانب النظر في طلب نادي أبوظبي لألعاب المضرب، اعتماد محضر الاجتماع السابق للعمومية، والذي عقد 17 مارس 2023، بجانب الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية والمالية، ومناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء، وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للاتحاد.
واحتضن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، والذي تأسس في نوفمبر 2021، عدداً من فعاليات كرة الطاولة، أبرزها نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، والذي جمع شباب الأهلي والوصل، وحسمه «الفرسان» بالفوز 3-1 في ختام موسم 2022- 2023، بجانب نهائي بطولة فردي الناشئين الأولى لكرة الطاولة للموسم الحالي، والبطولة المفتوحة الثانية لكرة الطاولة لفئات تحت 12 و17 عاماً.
ويرفع الاعتماد المرتقب لعضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب، عدد أعضاء عمومية اتحاد الطاولة إلى 18 نادياً، لتشمل بجانب النادي الجديد، النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، العربي، فلج المعلا، عجمان، التعاون، البطائح، العروبة، دبا الحصن، المدام، الشارقة لرياضة المرأة، مسافي، ودبا الفجيرة.

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