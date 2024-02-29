«الفاصلة» تحدد طرفي نهائي «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

فرضت نتائج إياب المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، في دوري الرجال للكرة الطائرة، والتي شهدت فوز الجزيرة على ضيفه شباب الأهلي، وتفوق الوصل أمام بني ياس 3-2، خوض مباراتين فاصلتين مساء غدٍ السبت تجمع «الفرسان» مع «فخر أبوظبي» على صالة الأول بالممزر، «والسماوي» مع «الإمبراطور» في أبوظبي، لتحديد طرفي النهائي، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

وشهدت جولة الإياب إثارة كبيرة، بعدما نجح «فخر أبوظبي» في رد اعتباره بخسارة مواجهة الذهاب أمام «الفرسان» بنتيجة 0-3، بالفوز 3-2 بنتائج الأشواط «25-23، 12-25، 21-25، 25-19، 15-7»، في المقابل عوض «الإمبراطور الوصلاوي» خسارة الذهاب امام «السماوي» 2-3، بالفوز إياباً 3-2 بنتائج الأشواط «18-20، 20-25، 25-23، 25-15، 15-12».

وتُلعب المباراتان الفاصلتان على صالتي شباب الأهلي وبني ياس على التوالي، عطفاً على لوائح المسابقة، والتي تنص على إقامة مباراة فاصلة حال تعادل فريقين في عدد مرات الفوز «فوز لكل فريق»، على ملعب الفريق الحاصل على الترتيب الأعلى في المرحلة الأولى للدوري.

وشهد الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة، تصدر شباب الأهلي للترتيب، وحل ثانياً بني ياس، والوصل في المركز الثالث، والجزيرة رابعاً.

وبعيداً عن سباق المنافسة على النهائي، شهدت بقية مباريات المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية، لتحديد الترتيب النهائي للمراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تشمل العين والنصر وعجمان وحتا على التوالي، تفوق «الزعيم» على «الإعصار» 3-0، وهي ذات النتيجة التي أنهى بها مباراة الذهاب، و«البرتقالي» أمام مضيفه «العميد» بنتيجة 3-1 مكرراً نتيجة مباراة الذهاب.