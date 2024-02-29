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الرياضة

«الملك جيمس» يقدم أداءً خارقاً!

«الملك جيمس» يقدم أداءً خارقاً!
29 فبراير 2024 13:19

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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قدّم ليبرون جيمس أداءً خارقاً في الربع الأخير من «ديربي» لوس أنجلوس، وقاد فريقه ليكرز لقلب تأخره بفارق 21 نقطة، إلى فوز على جاره كليبرز 116-112، وذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».
وواصل الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجتس حامل اللقب تسطير إنجازاته المدوّية بتحقيقه «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، للمرة الرابعة توالياً في الفوز على ساكرامنتو كينجز 117-96.
في المباراة الأولى على ملعب «كريبتو كوم أرينا» في لوس أنجلوس، سجل «الملك» جيمس (39 عاماً) 34 نقطة، منها 19 في الربع الأخير، لينفض الغبار عن فريقه الذي بدا أنه يتّجه نحو هزيمة ساحقة بعدما تقدم كليبرز 98-77 مع بداية الربع الرابع.
غير أن جيمس الملهم (8 تمريرات حاسمة و6 متابعات) ساعد ليكرز للتفوّق على كليبرز 39-16 في الربع الأخير، في طريقه لتحقيق الفوز.
وقال جيمس في مقابلة داخل الملعب «المباراة لا تنتهي إلا مع صافرة النهاية (في ساعة اللعب)».
وساهم أنتوني ديفيس في 20 نقطة و12 متابعة، وأضاف دانجيلو راسل 18 نقطة والياباني ري هاتشيمورا 13.
وتألق في صفوف الخاسر، كواهي لينارد بتسجيله 26 نقطة.
قال تايرون لو مدرب كليبرز مسؤولية الخسارة، قائلاً «عندما تكون متقدماً بفارق 21 نقطة، لا يمكن أن تخسر مباراة كهذه».
وتابع «لا أعتقد أن هذا قد حدث على الإطلاق منذ أن كنت مدرباً، أن أخسر وفريقي متقدم بفارق 21 نقطة في الربع الرابع».
وعلى ملعب «بال أرينا» في دنفر، أنهى يوكيتش الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم عامي 2021 و2022، اللقاء مع 14 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققاً الـ«تريبل دابل» التاسعة عشرة له هذا الموسم.
ودخل الصربي البالغ 29 عاماً بصراع شخصي مع الليتواني-الأميركي دومانتاس سابونيس الذي بدوره فرض نفسه نجماً، منذ عودة المنافسات، بعد مباراة «أول ستار»، بتحقيقه «تريبل دابل» ثلاث مرات توالياً.
غير أن دنفر عرف كيف يحدّ من خطورة سابونيس، في حين تألق لاعبوه في الربع الثالث، وقلبوا الطاولة على كينجز، بعدما تأخروا بفارق 15 نقطة.
وتقدم كينجز الذي افتقد لجهود لاعبه ديأريون فوكس للإصابة 47-32، معتقداً أنه يتوجّه لتحقيق فوز سهل، إلا أن الفريق المضيف انتفض سريعاً، ونجح في تسجيل 24 نقطة، مقابل 4 لضيفه، مستعيداً السيطرة على زمام المباراة، بفضل جمال موراي الذي سجل إجمالي 32 نقطة، ودخل غرفة تبديل الملابس بين الشوطين متقدماً 65-55.
وتابع دنفر هيمنته، وسجل 35 نقطة مقابل 17 لكينجز في الربع الثالث، في طريقه للفوز بالمباراة بفارق 21 نقطة.
وعزز ناجتس رصيده في المركز الثالث للمنطقة الغربية مع 40 فوزاً مقابل 19 هزيمة، في حين تراجع كينجز للمركز الثامن «33-25».
وتجاوز أنتوني إدواردز إصابة في كاحله، ليسجل 34 نقطة، ويقود فريقه مينيسوتا تمبروولفز متصدر الغربية، للفوز على ممفيس جريزليز 110-101.
تقدّم غريزليز بفارق 14 نقطة في الربع الأول، وتابع تفوقه في الربع الثالث، قبل أن يرد لاعبو تمبروولفز في طريقهم لتحقيق فوزهم الثاني والأربعين هذا الموسم.
وفي تورنتو، احتفل السلوفيني لوكا دونتشيتش بعيده الـ 25 بتحقيقه «تريبل دابل» مع 30 نقطة و11 متابعة و16 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه دالاس مافريكس الذي كان خسر بسلة قاتلة أمام كليفلاند كافالييرز للفوز على رابتورز 136-125.

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ليبرون جيمس
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