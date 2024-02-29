«دورينا» الرابع عالمياً في «البطاقات الحمراء»!



مراد المصري (أبوظبي)



جاء «دوري أدنوك للمحترفين»، في المركز الرابع، من حيث عدد بطاقات حمراء، خلال 150 مباراة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024، بنسبة 0.44 للمباراة، ضمن إحصائية أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أبرز 71 بطولة حول العالم في عام كامل.

المفارقة التي نتج عنها هذا الرقم المرتبط بالتسرع في رفع البطاقات اللاعبين، أو نوعية التدخلات الخشنة تحديداً، لأنها تأتي من حقيقة أن «دورينا» ليس ضمن الأعلى، في معدل الأخطاء خلال المباريات، وتحديداً المركز 41، بمعدل 24.83 خطأ للمباراة، مقارنة بالدوري البرازيلي متصدر القائمة على سبيل المثال، بمعدل 30.34 خطأ في 380 مباراة، إلا أن نسبة البطاقات الحمراء 0.31 فقط، وأن «دورينا» في «المركز 46»، بمعدل البطاقات الصفراء بنسبة 4.19 بطاقة للمباراة.

وتقدم «دورينا» في قائمة معدل البطاقات الحمراء، على دوريات مثل الأرجنتين «0.37 بطاقة»، المغرب «0.31»، مصر «0.24»، إيطاليا «0.22» والسعودية «0.21».

على صعيد الوقت المحتسب بدل الضائع الذي تتم إضافته في المباريات، جاء «دورينا» في المركز السادس، بمعدل 11:49 دقيقة، ليصل مجموع دقائق المباراة إلى ما يقرب من 102 دقيقة، والصدارة للدوري القطري، بمعدل 13:49 دقيقة، وتبعه الدوري السعودي «13:48 دقيقة»، الدوري البرازيلي «12:42 دقيقة»، ودوري الدرجة الثانية البرازيلي «12:35 دقيقة»، والدوري التشيلي «12:32 دقيقة».

وبلغ الوقت المحتسب بدل الضائع في دوريات عربية أخرى، 10:54 دقيقة للمغربي، و10:28 دقيقة للمصري.

وفي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تصدر الدوري الإسباني ترتيب معدل البطاقات الحمراء، بنسبة 0.31 بطاقة للمباراة الواحدة، من إجمالي 311 مباراة، كما تصدر «الليجا» رفع البطاقات الصفراء، بمعدل 5 بطاقات للمباراة، والأخطاء المرتبكة «25.51 خطأ»، لكن الدوري الإنجليزي، الأعلى في معدل احتساب الوقت بدل الضائع، بـ 11 دقيقة.