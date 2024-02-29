تين هاج: برونو «مستهدف»!



لندن (د ب أ)



اتهم الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد فريق نوتنجهام فورست باستهداف نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1- صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي. وتعافى فيرنانديز من إصابة قوية، وشارك في فوز مانشستر على نوتنجهام بهدف، حيث صنع هدف الفوز الذي سجله البرازيلي كاسيميرو من ضربة حرة مباشرة.

وتعرّض فيرنانديز لالتحامات قوية من جانب لاعبي نوتينجهام في الدقائق الأخيرة.

وتعرّض فيرنانديز لحملة استهداف عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب خسارة مانشستر أمام فولهام يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي تعرض خلالها للإصابة.

وقال تين هاج «لا أريد التطرق للأمر، لأننا رأينا أن لاعبي فورست استهدفوه، كانت إصابة قوية».

وأضاف «لقد تعرّض لالتحامات كثيرة، ربما أنا قاس بعض الشيء، لكن حينما تبقى الكرة بحوزته كانوا يضيقون الخناق عليه حقاً».

وقال: «ثم رأيت الانتقادات اللاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضده، ووسائل التواصل الاجتماعي مثيرة للشفقة، ولا يمكن أن يصبح الأمر كذلك».

وأضاف «لقد كان يعاني إصابة قوية، لكنه واصل اللعب يوم السبت، وكافح من أجل المشاركة في مباراة نوتينجهام، ولقد عانى ألماً شديداً».

وختم بالقول، «في العام الماضي فعل شيئاً مشابهاً أمام توتنهام في المربع الذهبي، وهذا يظهر قيادته، لأن هذا يعبر عن شخصيته، وهذا شيء جيد للغاية عندما تكون قائداً.

وانتزع مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول، الذي فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3- صفر.

وتجاوز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج اختباراً صعباً في الكأس، قبل مواجهة مانشستر سيتي في «الديربي»، يوم الأحد المقبل، في جولة جديدة ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف مارس المقبل.

ويعد مانشستر يونايتد ثاني أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 12 مرة، آخرها في عام 2016.