شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك



القاهرة (أ ف ب)



أعلن محمود عبد الرازق «شيكابالا» القائد المخضرم لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، تجديد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة موسم واحد، دون الإعلان عن المقابل المالي.

وتوجه شيكابالا «37 عاماً» إلى جمهور النادي وإدارته عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: «استكمالاً لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاماً بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان الكير، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابن تربى، وانتمى لهذا الصرح الكبير، وبين كيان أعشقه منذ الصغر».

وأضاف «أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي، وإلى الآن، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة، وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج، كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره».

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في عام 2002، بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول قادماً من قطاع الناشئين والشباب.

انتقل إلى باوك اليوناني في عام 2005، وعاد إلى الزمالك في 2006، وبقي معه حتى عام 2014، ثم انتقل إلى الوصل الإماراتي على سبيل الإعارة، وبعدها انضم لصفوف سبورتنج البرتغالي.

عاد شيكابالا إلى الزمالك عام 2015، ومنه انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة في العام ذاته، ثم إلى الرائد السعودي معاراً أيضاً، في عام 2017، وآخر إعارة له كانت مع أبولون اليوناني عام 2018 قبل أن يعود إلى الزمالك في 2019.

وخاض شيكابالا 368 مباراة مع الزمالك، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 68 هدفاً مع 86 تمريرة حاسمة، وتُوج معه بـ13 لقباً.