24 فريقاً تشارك في كأس القارات للناشئين



رضا سليم (دبي)



يشارك أكثر من 500 لاعب يمثلون 24 فريقاً، في «النسخة السابعة» من كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، والتي تقام في دبي من 1 إلى 3 مارس الجاري، ويتقدم المشاركين عدد من الأندية الكبيرة، مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وميلان وسيلتا فيجو وتشيلسي، بالإضافة إلى 10 أندية من الإمارات هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة، وفريقين لفرسان إسبانيا.

وتوزعت الفرق إلى 6 مجموعات، تضم الأولى تشيلسي الإنجليزي، زد المصري، الفتح السعودي، وحتا، وتضم الثانية سيلتا فيجو الإسباني، بافوس القبرصي، والجزيرة، وفرسان إسبانيا «ب»، وفي الثالثة ريال مدريد، وسيسكا موسكو الروسي، وبيراميدز المصري، وشباب الأهلي.

وتضم الرابعة برشلونة، وجامعة كرايوفا الروماني، والشارقة والوصل، والخامسة، بايرن ميونيخ، وليفانتي أزورو الإيطالي، والنصر والوحدة، وتضم السادسة، ميلان، وستوميل أولزتين البولندي، وفريقين من فرسان إسبانيا.

جاء الإعلان عن البطولة في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس دبي الرياضي، بحي دبي للتصميم، وحضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد، ومنتخب إسبانيا السابق، بحضور عدد من المديرين في مجلس دبي الرياضي، وممثلي أكاديميات كرة القدم في الدولة.