مليحة يواجه الريان في «خليجية اليد»

رضا سليم (دبي)



يخوض مليحة، الجمعة، مباراته الأخيرة أمام الريان القطري، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40.

وخسر مليحة أمام الشباب البحريني 36-38، بعد أداء قوي للفريق الذي أهدر الفوز، بعدما تقدم 21-17 في الشوط الأول، وسيطر على مجريات المباراة التي خطف الشباب نتيجتها في آخر دقيقتين.

وجاء مستوى مليحة أفضل أمام الشباب عن المواجهة الأولى مع الكويت، حيث قدم اللاعبون مستوى متميزاً على مدار الشوطين، وتألق الحارس سلطان هاشم الذي قدم أداء كبيراً، وتصدى للعديد من هجمات الشباب، كما تصدى لأكثر من رمية جزائية، فيما قدم القطري هاني كاخي الذي استعاره مليحة من الغرافة للمشاركة معه في البطولة مستوى متميزاً، ونجح في تسديد جميع الرميات الجزائية، بالإضافة إلى أحمد قاسم، وعمر فولي المحترفين في الفريق، بجانب مجموعة اللاعبين المواطنين.

كان مليحة قد خسر أمام الكويت، لينتهي حلمه في الصعود إلى «المربع الذهبي» في أول مشاركة له في البطولات الخليجية، فيما تكون مباراة الريان فرصة لحصد الفوز الأول له.

من ناحية أخرى، يلتقي، الجمعة، العين والوصل بصالة «البنفسج» ضمن الجولة الثامنة لدوري «أقوياء اليد»، فيما تستكمل المباريات غداً، بلقاء الشارقة والجزيرة بصالة البطائح، ودبا الحصن وشباب الأهلي بصالة خورفكان.

ويتصدر الشارقة قمة الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، ويتبقى له في «مؤجلة» مع دبا الحصن 5 مارس، ويليه الجزيرة الثاني، وله 15 نقطة من 7 مباريات، وشباب الأهلي 14 نقطة من 6 مباريات، والعين الرابع 14 نقطة من 6 مباريات، ومليحة الخامس 14 نقطة من 7 مباريات، والوصل السادس 12 نقطة من 7 مباريات، والنصر السابع «9 نقاط» من 7 مباريات ودبا الحصن الأخير، برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.