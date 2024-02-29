«البايرن» و«الريدز» يتنافسان على ألونسو



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبقى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لبايرليفركوزين «أولوية أولى» عند بايرن ميونيخ الألماني، وليفربول الإنجليزي، ليحل بدلاً من توماس توخيل الذي يرحل عن «البافاري» بنهاية الموسم، أو يورجن كلوب الذي أعلن بدوره الرحيل عن «الريدز» في يونيو المقبل.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزين حتى «صيف 2026»، وفي حال رحيل أي منهما في الصيف المقبل، فإنه يكلف الفائز بخدماته مبلغاً كبيراً.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا، أن مستقبل ألونسو يدخل منعطفاً دقيقاً، ومن الوارد تأثر ناديه برحيله إذا فقده، خلال «الميركاتو الصيفي»، في الوقت الذي يتأهب فيه ليفربول وبايرن ميونيخ للانقضاض، إذ إنهما يجعلان من ألونسو هدفاً رئيساً لكل منهما، بعد رحيل كلوب، وتوخيل على التوالي.

وقالت الشبكة إن ليفربول والبايرن على استعداد لدفع أي مبلغ يطلبه ليفركوزين نظير الاستغناء عن خدمات ألونسو.

وأوضحت «سكاي سبورت» أن عقد ألونسو لا يتضمن شرطاً جزائياً في حال رحيله بنهاية الموسم الحالي، كما تلقى تأكيداً من ناديه بأنه لن يقف في طريقه في حال رحيله هذا الصيف، إذا جهز طالبوه شيكاً بالمبلغ المطلوب، مقابل الاستغناء عن خدماته.

وأشارت الشبكة إلى أنه يتعين على البايرن وليفربول، أن يحاول كل منهما التوصل إلى اتفاق مع ليفركوزين أولاً، وفي هذه الحالة تنتظر إدارة الفريق الذي يتصدر الدوري الألماني «البوندسليجا»، بفارق 8 نقاط عن البايرن، الحصول على تعويض انتقال يتراوح بين 15 و25 مليون يورو، للموافقة على رحيله الصيف المقبل.

أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، يكون على البايرن وليفربول الانتظار إلى «صيف 2025»، ويكون سعر ألونسو وقتها محدداً بمبلغ 15 مليون يورو، والموجود في عقده.

وقالت الشبكة إن هناك نقطة مهمة لابد من أخذها في الحسبان، وتتعلق بمدى قبول إدارة بايرن ميونيخ لفكرة التفاوض مع المنافس المباشر لفريقها على صدارة «البوندسليجا»، وما إذا كانت ستكرر ما فعلته في 2021، عندما تفاوضت مع لايبزج، وكان منافساً أيضاً، من أجل الحصول على خدمات جوليان ناجلسمان، وحصلت عليه بالفعل، رغم أن هذا الأخير لم يستمر أكثر من عام و8 أشهر فقط مديراً فنياً للبايرن، وتمت إقالته في مارس 2023، وهي سابقة قد تدفع مسؤولي البايرن إلى صرف النظر عن التعاقد مع تشابي ألونسوو، والاتجاه إلى اختيارات أخرى، مثل الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، أو حتى الفرنسي زين الدين زيدان «بلا نادٍ» في الوقت الحالي.