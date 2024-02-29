مجلس إدارة «الرابطة» يناقش تقارير الحضور الجماهيري

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين، على تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، كما اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة التاسع لموسم 2023-2024، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.