«خبرة أبوظبي» تُجهز «أسبوع النزال» في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل الاستعدادات والتحضيرات على أعلى المستويات لإطلاق أسبوع النزال، الذي تنظمه شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) في مركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

وأكدت الجهة المنظمة التزامها بأعلى معايير التميز والجودة في تنظيم أسبوع النزال، حيث يشهد جمهور وعشاق الرياضات القتالية بعد أيام قليلة إطلاق بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، والنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3)، والنسخة الـ 48 من بطولة «محاربي الإمارات».

وتستند الجهة المنظمة للبطولات الثلاث إلى «خبرة أبوظبي» الواسعة ومسيرتها الحافلة باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى لتقديم أسبوع زاخر بالنزالات والعروض المهارية المشوقة ومنح الجمهور في كل مكان تجربة لا تنسى.

واستقطبت البطولات الثلاث إقبالاً لافتاً على المشاركة في النزالات من الرياضيين، حيث تجمع أجنداتها نخبة من النجوم والأبطال المتمرسين والطامحين إلى اعتلاء منصة التتويج، والذين أعربوا عن سعادتهم بأن يكونوا جزءاً من أسبوع النزال والمشاركة في بطولة تنظمها أبوظبي، عاصمة الرياضات القتالية العالمية، ما يمنحهم الفرصة المثالية سواء لتسليط الضوء على مهاراتهم وإبراز قدراتهم أو الفوز بالجوائز المجزية وكسب النقاط ورفع تصنيفهم لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP.

وتسجل بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3) في نسختها الثالثة أول محطة لها خارج العاصمة أبوظبي في إطار جولتها العالمية المقررة، حيث تُقام البطولة في عددٍ من المدن الرئيسية حول العالم، ليتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقاً للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة.

وبدأ أسبوع النزال المرتقب يلقى أصداءً عالمية واسعة فور الإعلان عنه، ولا سيما في ظل ما يتضمنه من بطولات قوية ومعروفة عالمياً في عالم الجوجيتسو والجرابلنج والفنون القتالية المختلطة.

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المهتمة بالفعاليات الرياضية بأخبار أسبوع النزال وبطولاته التي تضم أسماء لامعة ونجوماً بارزين، وبات الجمهور العاشق للنزالات والتشويق متلهفاً لحلول موعد انطلاق البطولات.

ومن المقرر بث جميع نزالات البطولات الثلاث بشكل مباشر للمتفرجين على منصة TX7، مع توفير نزالات البطاقة التمهيدية بشكل مجاني، بما يواكب متطلبات الجمهور الرياضي في شتى أنحاء العالم.

وتشهد النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 3) عودة نجم الجو جيتسو البرتغالي برونو ليما، الذي شارك في النسخة الماضية من البطولة وفاز بالفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو فئة الوزن المتوسط، كما فاز قبلها بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2023. ويواجه ليما في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو البرازيلي جانسن جوميز، الذي يتمتع بسجل رياضي متميز، كما يشارك في البطولة البرازيلي فيليبي أندرو الفائز بذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2023 في إطار الفعالية الرئيسية المشتركة لنزالات الجو جيتسو.

كما تسجل نزالات البطاقة التمهيدية مواجهة قوية بين البطل الإماراتي زايد الكثيري، الفائز بذهبية أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2022، والبرازيلي أوزييل سانتوس.

وشارك الرياضيون يوم الأربعاء الماضي في يوم التدريب المفتوح، ما منح عشاقهم وجمهورهم فرصة مشاهدة تدريباتهم وتحضيراتهم للبطولات وفعالية الوزن الرسمية التي تجري قريباً. كما تم افتتاح فرع لأكاديمية أدما في البرازيل، والتي استضافت تدريبات الرياضيين استعداداً لخوض النزالات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): «يعكس تنظيم أسبوع النزال في البرازيل تأثير أبوظبي بصفتها عاصمة الرياضات القتالية العالمية ودورها المحوري الذي يتخطى حدود المنطقة. كما يشير إطلاق ثلاث بطولات كبيرة في أسبوع واحد إلى قدرة أبوظبي الهائلة على تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، ويعكس استعدادها للذهاب بعيداً في تعزيز الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، والاحتفاء بالقيم الرفيعة والروح الرياضية التي تمثلها».

وبدوره، قال محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم: «تؤكد أبوظبي مجدداً تفوقها وريادتها مشهد تطوير الرياضات القتالية، ونتطلع إلى مشاهدة النزالات القوية والعروض المهارية الفذة واستقطاب حضور جماهيري لافت. ونتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وأن يقدموا أفضل ما لديهم».