إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!



عمرو عبيد (القاهرة)



عنونت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية غلافها، بقولها «الإنتر يتطلع إلى النقطة الـ100»، حيث تعتقد الصحيفة أن نتائج «الأفاعي» وحصاده الرائع الحالي في «الكالشيو»، يقربه من معادلة إنجاز إيطالي «تاريخي»، حققه يوفنتوس في موسم 2013-2014، عندما تُوّج بلقب «سيري آ» حاصداً 102 نقطة آنذاك، في حدث نادر لم يقترب منه أي بطل في إيطاليا حتى الآن.

لكن يبدو أن «النيراتزوري» قريب وقادر على تحقيق هذا الإنجاز، إذ أشارت إحصائيات ذلك الموسم البعيد، قبل عقد زمني كامل، أن «اليوفي» جمع 69 نقطة، خلال 26 جولة وقتها، وهو الرصيد الذي بلغه «الإنتر» حالياً، بعد فوزه في المباراة المؤجلة من الأسبوع 21، برباعية في شباك أتالانتا، ليُعادل أرقام «السيدة العجوز» قبل 10 سنوات، بـ22 انتصاراً و3 تعادلات، مقابل هزيمة وحيدة، لكن «الأفاعي» يتفوق هجوماً ودفاعاً، إذ سجّل «البيانكونيري» في موسم 2013-2014 /62 هدفاً، واستقبل 19 هدفاً عند تلك المرحلة المماثلة، بينما هز «الإنتر» الشباك 67 مرة، وتلقى 12 هدفاً.



وتنتظر «الأفاعي» 36 نقطة قد يُمكنه جمع أغلبها حال استمرار «عجلة انتصاراته» المتتالية، خلال ال12 جولة المتبقية في «الكالشيو»، وإذا تمكن «البطل المُنتظر» من حصدها كاملة، فإنه يبلغ النقطة «105» في نهاية المسابقة، وهو ما يعني وقتها أنه لم يُعادل إنجاز «اليوفي» فقط، بل يتجاوزه برقم قياسي إيطالي جديد.

ولم تُبالغ «كورييري ديللو سبورت» في وصف إنتر ميلان بقولها إنه «كتيبة من عالم آخر»، حيث يتصدّر هجومه القائمة الأوروبية بين «عمالقة» الدوريات الخمس الكُبرى، ويتفوق «الأفاعي» بفارق 4 أهداف عن كلٍ من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وكلاهما سجّل 63 هدفاً في الدوري المحلي، وابتعد أكثر عن أصحاب أقوى خطوط الهجوم في «الليجا» و«ليج ون»، إذ سجّل جيرونا 57 هدفاً بفارق 10 أهداف أقل من حصاد «الإنتر»، في حين يلغ الفارق 13 هدفاً لمصلحته في مواجهة هجوم باريس سان جيرمان، ونجح «النيراتزوري» في تحقيق الفوز بـ«رُباعية» للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ عام 1930، كما زاد الفارق بينه ويوفنتوس إلى 12 نقطة، وهو ما يُمهد بقوة لحسم سباق قمة «سيري آ»، الذي قالت عنه الصحيفة إنه «انتهى بالفعل».



«لاجازيتا ديللو سبورت» ذهبت في اتجاه مُختلف، نتيجة الثقة الكاملة في حسم «الإنتر» الأمور المحلية في «سيري آ»، حيث نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني بعنوان «حان وقت دوري الأبطال الآن»، وكتبت أن «الأفاعي» اقترب جداً من لقب الدوري، بحسابات الأرقام والمنطق وفارق المستوى والثبات، ولهذا يجب عليه توفير الطاقة فيما تبقى من مباريات محلية، وتوجيه كامل تركيزه إلى «الشامبيونزليج»، إذ ترى «لاجازيتا» أنه قادر على الفوز به رغم وجود «العملاقين»، مانشستر سيتي وريال مدريد، المُرشّحين الأقرب للفوز بالبطولة القارية.

