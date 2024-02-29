كوينتيرو يتصدر «فئة السيارات» في «رالي أبوظبي الصحراوي»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت المرحلة الثالثة «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي»، من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام في «النسخة 33»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وانطلقت المرحلة الثالثة من وإلى المزيرعة، وتحديداً من محضر حميم وصولاً إلى جريرة لمسافة 252 كلم، حيث تميزت المرحلة بصعوبة تضاريسها، وخصوصاً بعد أن هطلت الأمطار على الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي ليلة السباق، ما أضاف عنصراً مشوقاً وممتعاً للمنافسات على طول المسافة.

وفي فئة السيارات «التيميت»، فاز الأميركي كوينتيرو بالمرحلة الثالثة من الرالي، بعد أن قطع مسافتها في 3:38:45 ساعة، لينتزع صدارة الترتيب العام، بإجمالي 10:44:01 ساعة، من القطري ناصر العطية الذي تراجع إلى المركز الثاني، بعد أن جاء خامساً في ترتيب المرحلة، وبفارق 12 دقيقة و51 ثانية عن كوينتيرو، فيما نجح السعودي يزيد الراجحي في تحسين أدائه في المرحلة الثالثة، بعد أن احتل المركز الثاني، وبفارق دقيقة و37 ثانية عن كوينتيرو، ليصعد الراجحي إلى المركز الرابع في الترتيب العام بزمن 10:48:57 ساعة.

وفي فئة السيارات «شالنجر»، فازت بالمرحلة الإسبانية جوتيريز هيريرو بزمن 03:47:50 ساعة، وتبعها اليتواني باتشيوسكا، والأميركي جونز الذي يتصدر الترتيب العام لهذه الفئة بزمن 11:03:24 ساعة، وفي فئة السيارات «أس أس في»، واصل السعودي ياسر سعيدان تقديم عروضه اللافتة خلال المرحلة الثالثة، بعد أن فاز بها بزمن 03:58:17 ساعة، ليتصدر الترتيب العام، بفارق 18 ثانية عن منصور الهلي.

وعلى صعيد سباق الدراجات النارية «رالي جي بي»، أستمر الدراج البوتسواني روس برنش من فريق هيرو في تقديم أداء جيد بالمرحلة الثالثة والفوز بها، بعد أن قطع مسافتها في 03:36:39 ساعة، إلا أن الجنوب أفريقي ميري بقي في صدارة الترتيب العام بزمن 10:33:34 ساعة، مبتعداً عن برنش بـ 40 دقيقة و24 ثانية، وفي فئة الدراجات النارية الكواد، ينفرد عبدالعزيز أهلي في صدارة الترتيب العام بزمن 12:42:18 ساعة، مبتعداً عن أقرب منافسيه، بأكثر من 6 ساعات، وفي فئة الدراجات النارية «رالي 2»، فاز البولندي دابرويسكي بالمرحلة الثالثة، وتبعه الفرنسي ليبان، والتشيكي برابك.



من جانبه، ثمّن عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين، وأشاد بالعمل الاحترافي للجنة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، وتفانيها في تقديم «نسخة استثنائية» من الحدث التاريخي المهم في نسخته الـ 33.

وقال العواني: «فخورون باستضافة نخبة من ألمع نجوم رياضة المحركات من مختلف أنحاء العالم، في منطقة الظفرة ومختلف مدنها وصحرائها الساحرة، وكثبانها الرملية الذهبية، ونتمنى للجميع السلامة والتوفيق، حيث يعتبر الرالي أحد الجولات الخمس من بطولة العالم للراليات الصحراوية».

وقال: «مرة أخرى تثبت أبوظبي قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بجهود شبابها، والبنية التحتية، والدعم اللوجستي، والقدرة على تذليل الصعوبات كافة، ومواجهة التحديات، حيث تتظافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة في دعمه، من منطلق الحرص على الخروج بنسخة استثنائية، وفصلاً جديداً من فصول التميز والنجاح».

من جانبه، قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام جاء مثالياً في العديد من النواحي، وكان السباق مثيراً ومشوقاً في جميع الفئات، والتواصل المجتمعي جاء واسعاً وهادفاً، وأدى الدعم الذي نتلقاه من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومجلس أبوظبي الرياضي إلى نجاح مبهر، وممتنون لكل مساعداتهم وتوجيهاتهم الهادفة، وأتوجه بالشكر للجميع على تفانيهم».

وتنطلق المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من رالي أبوظبي الصحراوي 2024 "مرحلة الفطيم للسيارات تويوتا" غداً «الجمعة» الأول من مارس، من مدينة زايد إلى حميم لمسافة 231 كلم.



