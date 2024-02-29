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الرياضة

«دولية الحواجز» تنطلق في منتجع الفرسان

«دولية الحواجز» تنطلق في منتجع الفرسان
29 فبراير 2024 19:38

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الجمعة البطولة الدولية لقفز الحواجز «فئة الثلاث نجوم»، والتي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، بمشاركة 194 فارساً وفارسة، بصحبة 316 خيلاً من داخل الدولة وخارجها، برعاية «لونجين».
وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق بأطقم فنية وتحكيمية دولية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وتشهد البطولة مشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز في المنافسات، ضمن برنامج إعداده المتدرج لـ «أولمبياد باريس 2024»، بعد المشاركات الناجحة في المنافسات الدولية الماضية.
واكتملت إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتسجيل الفرسان وفق اللوائح الدولية الخاصة بالبطولة.
وتنطلق الجمعة أولى فعاليات اليوم الأول للبطولة في 3 منافسات، الأولى ضمن المرحلتين على حواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم، والثانية جولة واحدة مع تمايز على ارتفاع 130 سم، والثالثة جولة واحدة ضد عقارب الساعة على ارتفاع 145 سم.
وأكد هشام الحوسني، مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، جاهزية المنتجع بمرافقه المتطورة والحديثة، لاستقبال المشاركين في البطولة، وتوفير أجواء مثالية، لمساعدة المشاركين في تقديم المستويات الفنية الكبيرة في البطولة فئة الثلاث نجوم.
وأضاف: تمثل البطولة أيضاً محطة مهمة لتعزيز جاهزية فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز، استعداداً للمشاركة المرتقبة في «أولمبياد باريس 2024»، وأيضاً للمتأهلين إلى نهائيات كأس العالم الذي تستضيفه السعودية في أبريل المقبل.
وتوجه الحوسني بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الفروسية والسباق و«لونجين»، على جهودهم ودعمهم ومساندتهم للبطولة في جميع مراحلها، استكمالاً للفعاليات التي نظمها المنتجع في الفترة الماضية.

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