«الزعيم» يبصم بـ «خماسية» في شباك «الإعصار»



مراد المصري (أبوظبي)



حقق العين فوزاً كبيراً على حتا 5-3، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل «خماسية» العين، عمير أتزيلي في الدقيقة 21، وسلطان الشامسي في الدقيقة 44، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأليخاندرو كاكو في الدقيقة 47، ويحيى نادر في الدقيقة 62، فيما أحرز لحتا، جابريل سوزا في الدقيقة 49، وتشيسوم تشارلز في الدقيقتين 87 و91، ورفع «الزعيم» رصيده إلى «31 نقطة»، في المركز الثاني، ويبقى «الإعصار» عند «5 نقاط».

أجرى العين تغييرات عدة على التشكيلة الأساسية، ترقباً لمواجهة النصر السعودي، يوم الاثنين المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وأشرك كلاً من جوسنا، وسلطان الشامسي، وعبد الكريم تراوري، فيما جلس سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي على «دكة البدلاء»، وغاب لابا كودجو الذي يتماثل للشفاء من الإصابة.

أسفر ضغط العين عن افتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية من عمير أتزيلي، من على حدود المنطقة في الدقيقة 22، ورد حتا بمحاولة دابو من داخل المنطقة الجزاء، إلا أن خالد عيسى حارس العين، كان لها بالمرصاد، وكاد أتزيلي أن يهز الشباك، إلا أن كرته الرأسية وجدت الحارس سالم خيري، وأضاف سلطان الشامسي الهدف الثاني للعين برأسية في الدقيقة 44، وهو أول أهدافه بقميص «الزعيم»، وأكمل الشامسي فرحته، بإحراز الهدف الشخصي الثاني، إثر تسديدة على مرتين، عقب تصدي سالم خيري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

واصل العين أداءه القوي في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع سريعاً، بعد تمريرة عرضية من إريك، ليسدد أليخاندرو كاكو الكرة داخل شباك حتا في الدقيقة 47، وقلص جابرييل سوزا لاعب حتا الفارق، مستفيداً من خطأ الحارس في الدقيقة 49، وقام العين بتغيير اضطراري، بخروج خالد عيسى للإصابة، ومشاركة محمد بوسندة بدلاً منه في الدقيقة 55، وأطلق تشيسوم تشارلز لاعب حتا تسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيمن.

وجاء الهدف الخامس للعين من «البديل» يحيى نادر الذي وصلته كرة مرتدة من مدافعي حتا، سددها بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 62، ورد تشيسوم تشارلز بالهدفين الثاني والثالث لحتا في الدقيقتين 87 و91.