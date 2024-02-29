الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جولة «حاسمة» في كأس زايد بن هزاع

جولة «حاسمة» في كأس زايد بن هزاع
1 مارس 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس زايد بن هزاع الدولية للناشئين تنطلق اليوم
«أبوظبي» و«باس» يتصدران كأس زايد بن هزاع

تتواصل في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بملاعب نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف، مباريات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين تحت 14 سنة لكرة القدم في نسختها الـ 14، والتي افتتحت منافساتها مساء أمس، بمشاركة 6 فرق محلية وعربية ودولية، حيث تشهد الجولة الثانية إقامة مباراتين في ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعتين، حسب لائحة البطولة.
ويلتقي في المباراة الأولى فريق نادي أبوظبي الرياضي مع فريق نادي كيندر الروماني، وفي المباراة الثانية، وفي نفس التوقيت يتقابل فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي وفريق (SPVGG) الألماني، فيما تبدأ عصر يوم غدٍ السبت مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس لفرق البطولة، ثم مباراتا الدور قبل النهائي، على ضوء الترتيب النهائي لفرق تلك الفئة، استعداداً للحفل الختامي للبطولة، المحدد له عصر بعد غدٍ الأحد.
من جهة ثانية - تحدد عصر الأحد، لختام بطولة تحت 12 سنة لفرق الأكاديميات المحلية السنوية، والمقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لفئة الأشبال، والتي شهدت مشاركة 10 فرق محلية.

كأس زايد بن هزاع
كأس زايد بن هزاع للناشئين
كأس زايد بن هزاع الدولية
كأس زايد بن هزاع بن زايد للناشئين
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©