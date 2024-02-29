جولة «حاسمة» في كأس زايد بن هزاع

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بملاعب نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف، مباريات بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية للناشئين تحت 14 سنة لكرة القدم في نسختها الـ 14، والتي افتتحت منافساتها مساء أمس، بمشاركة 6 فرق محلية وعربية ودولية، حيث تشهد الجولة الثانية إقامة مباراتين في ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعتين، حسب لائحة البطولة.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق نادي أبوظبي الرياضي مع فريق نادي كيندر الروماني، وفي المباراة الثانية، وفي نفس التوقيت يتقابل فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي وفريق (SPVGG) الألماني، فيما تبدأ عصر يوم غدٍ السبت مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس لفرق البطولة، ثم مباراتا الدور قبل النهائي، على ضوء الترتيب النهائي لفرق تلك الفئة، استعداداً للحفل الختامي للبطولة، المحدد له عصر بعد غدٍ الأحد.

من جهة ثانية - تحدد عصر الأحد، لختام بطولة تحت 12 سنة لفرق الأكاديميات المحلية السنوية، والمقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لفئة الأشبال، والتي شهدت مشاركة 10 فرق محلية.