بطلا الدوري والكأس يشاركان في «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد»، أن اللجنة الفنية لرابطة المحترفين قدمت مقترحات عدة، تتعلق بالترشيحات المرتقبة، للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولات دوري أبطال آسيا، موسم 2024-2025، والتي تشهد تغييراً شاملاً في النظام والجوائز.

يتأهل حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجاري، للمشاركة بمقعد مباشر في «النخبة»، بينما يحصل الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في النسخة الحالية، على نصف مقعد في الدور التمهيدي للبطولة نفسها، وفي حال الخسارة، وعدم التأهل إلى «النخبة»، يحصل على «مقعد مباشر» للمشاركة في «دوري أبطال آسيا 2»، بينما يحصل وصيف «دورينا» على مقعد مباشر في «دوري أبطال آسيا 2».

ويختلف المقترح في حال جمع الفريق «ثنائية» الدوري والكأس، وفي تلك الحالة، ووفق المقترح المطروح للنقاش، يتم منح صاحب «الثنائية» بطاقة المشاركة المباشرة في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ووصيف الدوري بطاقة مؤهلة إلى «تمهيدي» ذات البطولة، بينما يحصل ثالث الدوري على «بطاقة مباشرة» إلى «دوري أبطال آسيا 2».

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلاً شاملاً على نظام بطولات الموسم المقبل على صعيد الأندية، والتي تنطلق بمشاركة 76 فريقاً، بحيث يخوض 24 نادياً في دوري أبطال آسيا «النخبة»، وتشهد بطولة «دوري أبطال آسيا 2» 32 فريقاً، وفي كأس التحدي الآسيوي، التي تعد «المستوى الثالث» 20 فريقاً، وتعد بديلاً لكأس الاتحاد بنظامها الحالي، وطلب الاتحاد الآسيوي من الروابط المحترفة إرسال توزيعة مقاعد النسخة المقبلة من بطولاته في موعد أقصاه منتصف مارس الجاري.

وحصل «أدنوك للمحترفين» على مقعد ونصف مقعد في «دوري أبطال النخبة»، ومقعد مباشر في «دوري الأبطال 2»، بينما تخصص مقاعد كأس التحدي، للفرق والدوريات التي لا تطبق الاحتراف.

ويتوقع، أن يشهد «دوري أبطال آسيا للنخبة» و«دوري أبطال آسيا 2» منافسات قوية، في ظل وجود أندية الإمارات والسعودية وقطر وإيران وأوزبكستان في البطولتين، حيث تحصد دوريات هذه الدول مقاعد في البطولتين، ما يرفع من التنافس في المنافسات المرتبطة بها.