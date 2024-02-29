16 متسابقاً في «دولية دبي للطيران»



رضا سليم (دبي)



تنطلق غداً «الجمعة» منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي فئة «الهليكوبتر»، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الرياضية بالدولة بمشاركة 16 متسابقاً على مستوى العالم، من بينهم 3 متسابقين من الإمارات، وتستمر على مدار 3 أيام بحديقة زعبيل.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته بفندق جولدن تيوليب ميديا، بحضور يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد، نائب مدير اللجنة المنظمة وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة، وطارق السعدي رئيس لجنة طائرات التحكم عن بُعد بالاتحاد مدير البطولة، وراشد محمد ممثل مجلس دبي الرياضي.

ووجه يوسف حسن الحمادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه المستمر واللامحدود للرياضة عامة، وللرياضات الجوية خاصة ورعايته الكريمة للبطولة في نسختها الرابعة، وقال: «البطولة التي تقام تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، وسيتابعها الملايين عبر القنوات الرياضية، ونشكر الهيئات والمؤسسات التي تدعم الحدث، خاصة بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والإسعاف بدبي».

وأضاف أن الاتحاد اختار موقع البطولة والمنافسات بعناية حتى يسهم في الترويج للحدث بأبهى صوره ولم نجد أفضل من حديقة زعبيل التي يحيطها عدد من الأماكن التراثية والسياحية في دبي من بينها، برواز دبي ومركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل، وغيرها في الوقت نفسه نستغل مثل هذه الأحداث للترويج للمناطق السياحية بالدولة.

وقال طارق عبد الله السعدي: «البطولة تحظى بمشاركة 16 متسابقاً، تم انتقاؤهم بعناية ووفق معايير في مقدمتها أن يكون فائزاً ببطولات عالمية، من بينهم بطل العالم الحالي وحامل لقب بطولة دبي الثالثة، لذلك سيكون التنافس مثيراً وتصنيف البطولة هي الأفضل عالمياً من حيث مستوى وبراعة الطيارين والجوائز المالية الممتازة المقدمة».

وأضاف: «لدينا طيارون محليون على مستوى عالمي تم توفير الاحتكاك الخارجي الجيد لهم، وسيكون كل منهم رقماً صعباً في البطولة، كما سيشارك حكمنا الدولي محمد أمين الزرعوني».

وحول برنامج البطولة قال السعدي: «سيكون التدريب الرسمي اليوم، فيما تنطلق المنافسات غداً الجمعة، وعلى مدار 3 أيام، كما سيقام سيقدم أفضل الطيارين عروضاً متميزة مساء بعد غدٍ السبت.