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الرياضة

«مهرجان شتاء العين» للشطرنج الكلاسيك يُتوج أبطاله

«مهرجان شتاء العين» للشطرنج الكلاسيك يُتوج أبطاله
1 مارس 2024 00:52

العين (الاتحاد)

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تُوج الدولي الهندي فيشال شوداري بكأس بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في ختام منافسات مهرجان شتاء العين للشطرنج، الذي شهد مشاركة قياسية بلغت نحو 100 لاعب ولاعبة من 13 دولة هي أرمينيا وفرنسا وروسيا وتونس والهند وسلطنة عُمان والفلبين ومصر وسوريا والسودان واليمن والجزائر والإمارات.
وأكد المستشار يوسف العفريت الكويتي، الأمين العام المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة الكبيرة من لاعبي 13 دولة تعكس النجاح الكبير للمبادرات العيناوية الرائدة، التي أسهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع بمدينة العين. وأضاف أنه يثمن عالياً دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في إمارة أبوظبي.
وحصد شوداري كأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقطة من خلال ستة انتصارات وتعادل وحيد، ومن دون أي خسارة، بينما حل الفلبيني مارفن ماركوس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم مواطنه إيرفن فرانسيس في المركز الثالث برصيد 5.5 نقطة
وحصد عبدالعزيز الشامسي الطالب بكلية الطب جامعة الإمارات بالعين جائزة أفضل لاعب إماراتي، برصيد 5 نقاط، وهو ما يؤهله للحصول على تصنيف دولي جديد في الكلاسيك.
وحصدت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، برصيد 4 نقاط، وبالرصيد نفسه حصد أحمد المنصوري جائزة أفضل لاعب عيناوي، بينما حصدت فاطمة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة عيناوية، وفاز عبدالله علي الشامسي بجائزة أفضل لاعب مبتدئ، وفازت شيماء خالد بجائزة أفضل لاعبة مبتدئة.
أقيمت بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري على مدار خمسة أيام.

مهرجان «شتاء العين» للشطرنج
بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيكي
الشطرنج
العين
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