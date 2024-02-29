«النجوم العربية الصاعدة» للملاكمة تنطلق غداً في «ياس لينكس»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الدورة الثالثة من بطولة الملاكمة «النجوم العربية الصاعدة» يوم غدٍ السبت في ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، مسلطةً الضوء على أبرز مواهب الملاكمة العربية الواعدة أمام الجمهور العالمي.

وتُسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي، عاصمة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى، وتشكل إضافة نوعية تُثري جدول الإمارة الحافل بالمنافسات الرياضية على مدار العام، ومن بينها نزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، والمباريات التمهيدية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وسباق الفورمولا- 1.

ويشهد النزال الرئيس مواجهة قوية بين المغربي جواد بالمهدي والغاني الذي لم يُهزم في مسيرته الاحترافية ألفريد لامبتي، فيما ينتظر الجمهور الظهور المرتقب للنجم الإماراتي فهد البلوشي، صاحب أكبر رصيد من النزالات الاحترافية لملاكم إماراتي.

وتتولى شركة «إيه إيه أم صديقي سبورتس» الترويج لهذا الحدث، الذي تستضيفه بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، للاحتفاء بمواهب الملاكمة العربية على الساحة العالمية، ما يفتح آفاقاً واسعة للارتقاء بهذه الرياضة في المنطقة.

ويحظى الجمهور بفرصة متابعة نزالات البطولة في الحلبة، إلى جانب الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في الإمارة، ومشاركة أجمل اللحظات مع الأصدقاء في مدن الألعاب الرائعة مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووترورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، كما يمكنهم الاستمتاع بالطقس المثالي أثناء ممارسة الرياضات المائية والجولف وركوب الدراجات وسباقات الكارتينج وغيرها.

يُذكر أن نزالات «النجوم العربية الصاعدة 3» سيتم بثها مباشرة على قناة دازن، وشبكة «إي أس بي إن نوك أوت» بالإضافة إلى أبوظبي الرياضية، بدءاً من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.