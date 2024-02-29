«ترجمان» يطارد «الفوز الثالث» في جبل علي

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي العائلي، حفل سباقه العاشر في هذا الموسم، ظهر اليوم، والذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في الأمسية حوالي 600 ألف درهم.

ويفتتح الحفل بالخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1800 متر – هانديكاب، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «أنتيذرد»، و«الباهر»، و«فاضل».

ويتصدر ترشيحات الشوط الثاني على لقب السرعة (كأس طيران الإمارات) على مسافة 1200 متر – هانديكاب، الجواد «الطارق» وثنائي خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «كالبرق»، و«مجير»، وهناك «حب الوطن» الفائز في هذا المضمار، إلى جانب «ديزرت سفاري».

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، 15 من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، تتنافس على لقب مجموعة بن دسمال ستيكس، البالغ إجمالي جوائزها المالية 60 ألف درهم، وأبرز الخيول «بنزيما»، و«سعيد»، و«ستيت اوف ديزرت».

وتسعى صاحبة الأرض «لهفتي» لحصد لقب سباق النايفات ستيكس (شروط) في الشوط الرابع على مسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم برعاية تتارسالز، وتنافسها «أرام»، و«ريجال جاليري».

ويسعى «ترجمان» الذي حقق انتصارين في مضمار جبل علي، لممارسة هوايته في الشوط الخامس (النوايف ستيكس)، البالغة جوائزه 100 ألف درهم، برعاية كينلاند، وأحد أهم الأشواط المخصص لخيول الثلاث سنوات على مسافة 1400 متر (شروط)، باحثاً عن فوزه الثالث، وتنافسه 9 خيول أبرزها «بومبي بازار»، و«كلير إميج»، و«مليتاري ارتست».

وسيكون سباق أم سقيم ستيكس (هانديكاب) في الشوط السادس على مسافة 1950 متراً، البالغ إجمالي جوائزه المالية 96 ألف درهم، برعاية شادويل، مسرح لتنافس مثير «الهزيم» و«لا سدود»، و«تنبري ويلز».

وتختتم الأمسية بسباق هانديكاب لمسافة الميل (كأس بنك دبي التجاري) البالغ جائزته 68 ألف درهم، ويتنافس خلاله «فول أوف روم»، و«ألميسان»، و«تولمونت»، إلى جانب «جولدن آرش».



الترشيحات

1ـ أنتيزرد، الباهر، فاضل

2ـ كالبرق، مجير، الطارق

3ـ ستيت أوف ديزرت، بنزيما، سعيد

4ـ لهفتي، ريجال جاليري، أرام

5ـ ترجمان، بومبي بازار، كلير إميج

6ـ الهزيم، لاسدود، تنبري ويلز

7ـ جولدنارش، فول أوف روم، الميسان