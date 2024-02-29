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الرياضة

شرينه تتوج بلقب السيدات في سباق «الاتحاد للقدرة»

تتويج السيدات في بوذيب
1 مارس 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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توجت الفارسة شرينه أحمد الفلاسي بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 101.9 كلم، ثانية فعاليات سباقات الاتحاد للقدرة الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بمشاركة 63 فارسة، ونظم السباقات اتحاد الفروسية والسباق، وتتضمن بجانب سباق السيدات، سباقاً للإسطبلات الخاصة أقيم في الافتتاح، وسباق العمالقة الذي يقام اليوم. 
ونجحت المتألقة شرينه أحمد الفلاسي من تحقيق اللقب على صهوة «رباح دي لينكولس» لإسطبلات المغاوير بعد أداء قوي خلال جميع المراحل.
وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية بزمن قدره 3:39:20 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.88 كلم/ ساعة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة كاميل كولوم على صهوة «جوليو ديالساني» لإسطبلات سيح السلم، فيما حلت في المركز الثالث رفيقتها في الإسطبل الفارسة زمزم أحمد سيف على صهوة «ستيلي بيلي».
عقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين عبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.
وتشهد القرية صباح اليوم سباق الاتحاد للعمالقة بحد أدنى لوزن الفارس 70 كلجم، ويمتد لمسافة 101.9 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل.

سباق السيدات للقدرة
قرية بوذيب العالمية للقدرة
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