«جودو الإمارات» يخوض 3 مباريات في «طشقند جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخب الجودو 3 مباريات اليوم، في افتتاح بطولة طشقند جراند سلام للجودو، والتي ينظمها اتحاد أوزبكستان، بإشراف الاتحاد الدولي، وتتواصل المنافسات إلى الأحد المقبل، بمشاركة 495 لاعباً ولاعبة يمثلون 68 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، المغرب ولبنان، وتبلغ جوائز البطولة 154 ألف يورو.

وتشهد جولة اليوم لفئة الوزن الخفيف للجنسين مشاركة 172 لاعباً ولاعبة، من بينهم لاعبنا نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، حيث يواجه راخميتكالي جاناريس بطل كازاخستان، وتقابل لاعبتنا بشيرات خرودي منافستها «المخضرمة» أنيلوفيتش كسينيا، لاعبة «فريق المحايدين»، في وزن تحت 52 كجم، بينما تلتقي لاعبتنا باتسو ألتان مع الأوزبكية أرماجانبيتوفا نيلوفار، في وزن تحت 57 كجم.

وتشهد منافسات الغد لفئة الخفيف المتوسط، ظهور كريم عبد اللطيف المشارك في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، ويكون الختام يوم الأحد في الوزن الثقيل، بمشاركة جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، فيما استبعد الجهاز الفني، بتوصية من طبيب المنتخب الأول، اللاعب عمر معروف الذي كان مقرراً مشاركته في وزن فوق 100 كجم بسبب تجدد الإصابة.

وتشهد بطولة طشقند الحالية مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين، بعد أن تبقى على بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مايو المقبل أقل من 80 يوماً، وتعتبر ختام البطولات المؤهلة إلى دورة باريس 2024.