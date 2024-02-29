10 ملايين درهم جوائز أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»

دبي (وام)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، آخر الأمسيات الثلاث الكبرى لكرنفال سباقات دبي في الموسم الجديد، والمزمع إقامتها غداً، على مضمار ميدان العالمي.

ويشارك في الأمسية 108 خيول من نخبة الخيول المحلية والعالمية، يتنافسون في 9 أشواط من السباقات المميزة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، على إجمالي جوائز تبلغ 10.3 مليون درهم، برعاية طيران الإمارات.

وتتضمن الأشواط التسعة 5 سباقات تأهيلية رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمدرج مضمار ميدان العالمي، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعادل غيث نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي، عن سعادته بالهيكلة الجديدة التي تبناها نادي دبي لسباق الخيل لإعادة تخطيط كرنفال سباقاته، وعلى رأسها أمسية «الإمارات سوبر ساترداي».

وقال: «هذه الأمسية تعتبر محطة مهمة إلى الحدث الأكبر في كأس دبي العالمي، وهو ما يتجسد في نخبة الخيول القوية المتميزة المشاركة ومن بينها 17 خيلاً عالمياً، علاوة على أن 5 أبطال من كأس دبي العالمي في النسخ السابقة يشاركون في هذه الأمسية».

وأكد الشحي أن هيئة الإمارات لسباق الخيل تدعم بقوة كل أندية ومضامير الدولة للتأكيد على المكانة المتميزة التي تحظى بها سباقات الخيل في الإمارات على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت تأكيدات من الاتحاد الآسيوي على دعمه لإعادة الهيكلة التي جرت في موسم سباقات الخيل بدبي، وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»، التي تأتي ثالث كرنفالات الهيكلة الجديدة لموسم سباقات دبي للخيل، بروفة حقيقية للحدث الأكبر كأس دبي العالمي.

وقال: «تقوم استراتيجية إعادة هيكلة موسم سباق الخيول، على إننا نملك من الممكنات التي تمنحنا فرصة لجعل موسم السباقات منطقة التقاء لأفضل الخيول المشاركة في سباقات الخليج والمنطقة، وهي التجربة التي أثبتت نجاحها تماماً».

وأضاف: «من خلال القراءات التي تمت للموسم حتى الآن تبين أن هذه الاستراتيجية ناجحة في تنفيذ خططها بفضل دعم الجهات الرسمية وعلى رأسها هيئة الإمارات لسباق الخيل، وكذلك الرعاة ومن بينهم طيران الإمارات».

وأوضح العظب أن أكثر من 25 مدرباً دولياً متواجدون حاليا في الإمارات، نصفهم تقريباً من بريطانيا، وهو ما يعطي رسالة مفادها أن الإمارات نجحت في استقطاب أفضل الخيول والمدربين والفرسان في العالم خلال هذه الفترة.