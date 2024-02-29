«القرش الأبيض» يدخل تاريخ «مونديال الفورمولا1-»

إندونيسيا (الاتحاد)

يستعد ثاني القمزي، نجم فريق أبوظبي لدخول التاريخ برقم قياسي، عندما يخوض «الجولة 154» في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، ليصبح أول متسابق إماراتي وعربي، يسجل هذا الرقم الصعب والإنجاز القوي. ويعد ثاني القمزي حالياً ثالث أقدم متسابق ضمن المشاركين، حيث يسبقه الفنلندي سامي سيليو، والذي يخوض موسمه السابع والعشرين، ويأتي ثانياً البرتغالي دوارتي بينيفتي في الموسم السادس والعشرين ضمن البطولة.

ويدخل القمزي التاريخ وبقوة، حيث سجل أيضاً موسمه الخامس والعشرين في البطولة، بعد أن بدأ أول مشاركة لـ «القرش الأبيض» مع فريق أبوظبي عام 2000، وفي جولة الشارقة في ذلك الموسم، وليسجل بذلك ربع قرن من المشاركات في البطولة الدولية والأشهر على مستوى العالم في سباقات الزوارق السريعة.

ويستعد ثاني القمزي لخوض تفاصيل أولى جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» في إندونيسيا اليوم، وتستمر إلى الأحد المقبل.

وطوال 25 عاماً، اقترب ثاني القمزي من لقب البطولة أكثر من مرة، ولكن بسبب الحظ السيئ، والأعطال الفنية في أكثر من مناسبة، لم يوفق في إحراز اللقب على مستوى الفردي، وأسهم في صناعة لقب الفرق لفريق أبوظبي أكثر من مرة، بالإضافة إلى لقب السرعة، وأيضاً المساهمة في حصد اللقب للفريق في 8 مرات، وسجل القمزي صعوده إلى المنصة 45 مرة طوال مشاركته، حيث حصد ألقاب 10 جولات، وحل ثانياً 20 مرة، بالإضافة إلى المركز الثالث 15 مرة.

وأكد ثاني القمزي استعداده وجاهزيته الكبيرة، من أجل أن ينافس هذا الموسم على اللقب الغالي وتحقيقه، خاصة أنه ينافس منذ 25 موسماً، للظفر باللقب الذي عانده في أغلب المواسم.

وقال: «أبدأ تحدياً جديداً هذا الموسم، وأبحث عن الفوز باللقب العنيد في مسيرتي، حققت كل المراكز في البطولة، واقتربت كثيراً من اللقب على مستوى الفردي، ولكن لم أوفق في ذلك بسبب أعطال فنية مختلفة في السابق، أو لسوء الحظ».

وأضاف: «جولة إندونيسيا هي بداية جمع وحصد النقاط، وأتطلع إلى تسجيل بداية قوية من خلالها في هذا الموسم».

ويشارك إلى جانب القمزي، المتسابق ألبرتوا كامبراتو، والذي يدخل مع فريق أبوظبي هذا الموسم في قيادة الزورق الثاني باسم الفريق.