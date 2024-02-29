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الرياضة

البطائح يكسب اتحاد كلباء بهدفين

البطائح يكسب اتحاد كلباء بهدفين
29 فبراير 2024 22:51

علي معالي (الشارقة)

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فاز البطائح على اتحاد كلباء 2-1، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 19 نقطة، ويقفز للمركز السابع مؤقتاً، وله «مؤجلة»، ويملك «النمور» 13 نقطة، في المركز الـ 11، تقدم اتحاد كلباء بهدف مهدي قائدي في الدقيقة 38، ورد البطائح بهدفي أناتول أبانج في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 63.
خلال أول ربع ساعة، ظهر تألق حارسا المرمى عيسى الهوتي في «النمور»، ودرويش محمد في «الراقي»، حيث أنقذ كل منهما أكثر من فرصة، وفي الدقيقة 38، يسجل مهدي قائدي الهدف الأول لـ «النمور»، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ينجح أناتول أبانج ويحرز هدف التعادل برأسية، بعد أن وصلته كرة عرضية من محمد جمعة، وفي الدقيقة 63 يستغل أبانج أخطاء دفاع اتحاد كلباء بإضافة الهدف الثاني للبطائح.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
اتحاد كلباء
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