إمبيد يزف «الخبر السعيد»

واشنطن (أ ف ب)



أعرب الكاميروني جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، عن أمله في التعافي من إصابة في الركبة اليسرى، واللعب مع فريقه مرة جديدة، خلال الموسم الحالي من دوري «أن بي أيه».

وكان إمبيد «29 عاماً» في طريقه لإحراز لقب افضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين للمرة الثالثة توالياً ،عندما أصيب الشهر الماضي، إثر كرة مشتركة مع جوناثان كومينجا لاعب جولدن ستايت ووريرز الذي سقط على ساقه اليسرى.

وسجل إمبيد معدلاً مقداره 35.3 نقطة و11.3 متابعة و5.7 تمريرة حاسمة، في المباراة الواحدة، في صفوف سيكسرز، قبل إصابته وخضوعه لجراحة أوائل فبراير.

وقال إمبيد بعد حصة تدريبية مع فريقه عن إمكانية العودة للمشاركة، قبل نهاية الموسم الحالي «هذه هي الخطة، من الواضح أن كل شيء يجب أن يسير على ما يرام، فيما يتعلق باستعادة لياقتي، وأن أكون أقرب إلى ما يفترض أن أكون عليه، ولكن نعم، هذه هي الخطة».

وأضاف أن جسده سيحدد الجدول الزمني لفترة تعافيه، وبالتالي ليس لديه حتى الآن أي فكرة عن موعد عودته، قائلاً في هذا الصدد «لا يوجد جدول زمني حقاً، لا يمكنك أبداً معرفة كيف يتفاعل الجسم، خاصة عندما تبدأ في تكثيف التدريبات، كل هذا يتوقف على ما أشعر به، وإذا لم تشعر أن الأمر على ما يرام، فعليك الاستمرار».

لن يؤثر سجل فيلادلفيا وإمكانية خوض الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في قرار إمبيد، وقال «لا يهم أين نحن، أريد فقط أن ألعب قدر استطاعتي، وأحاول مساعدة الفريق، أريد أن أكون على أرضية الملعب قدر الإمكان».

وشدد إمبيد على أن جسده سيحدد ما إذا كان سيعود، حتى لو لم يكن ذلك حتى موعد الأدوار الإقصائية.

وقال «إذا كنت أشعر أنني بحالة جيدة سألعب، تعتمد الخطة على المدة التي تستغرقها عملية التعافي، إذا استغرق الأمر وقتاً أطول من الجدول الزمني، وكنا في (بلاي أوف)، يجب علينا اتخاذ تلك القرارات بعد ذلك، لكن الأمر كله يتعلق بما أشعر به».