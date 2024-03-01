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الرياضة

النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!

النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
1 مارس 2024 08:21

الرياض (أ ف ب)

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سقط النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الحزم صاحب المركز قبل الأخير 4-4، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد لقاء مثير تقدم خلاله أربع مرات، بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف.
وسجل رباعية النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا «31 من ركلة جزاء و61 و71»، والسنغالي ساديو ماني «94 من ركلة جزاء»، بينما سجل للحزم أحمد آل محيمد «53»، والبرتغالي توزي كارفاليو «66»، وفايز سليماني «84»، والبرازيلي باولو ريكاردو «99».
وأهدر النصر نقطتين في صراعه مع الهلال المتصدر الذي يتقدم عليه بفارق 6 نقاط قبل القمة التي تجمعه «الجمعة» بالاتحاد.
وجاءت مجريات المباراة مثيرة للغاية لأن النصر تقدم أربع مرات، وفي كل مرة نجح الحزم في إدراك التعادل، حتى تمكن من خطف نقطة بفضل هدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.
ووضع الحزم بالتالي حداً لسلسلة من 6 انتصارات توالياً للنصر الذي خاض المباراة في غياب رونالدو الموقوف للقاء واحد من قبل لجنة الانضباط والأخلاق مع تغريّمه 30 ألف ريال «8 آلاف دولار» بسبب «إثارة» الجماهير، خلال فوز فريقه على الشباب 3-2.
وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية تلك المباراة، توجه أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طيلة الأمسية، قام بوضع يده على أذنه في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، ما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط.

 

السعودية
النصر السعودي
الحزم
الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
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