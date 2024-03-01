بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال

الرياض (أ ف ب)



يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة القمة ضد الهلال المتصدر المقررة على ملعب المملكة أرينا «الجمعة» ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم بداعي الإصابة.

ويُعاني بنزيمة من شد عضلي وغاب عن تدريبات الأربعاء والخميس .

وفضل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بقاء بنزيمة في جدة، من أجل إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

وسيكون المهاجم البرازيلي رومارينيو من أبرز الأسماء المرشحة للحلول بدلاً من بنزيمة في خط المقدمة، إلى جانب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويبحث الاتحاد عن الفوز، من أجل دخول دائرة الأربعة الأوائل، ويحتل الفريق المركز الخامس بـ37 نقطة.