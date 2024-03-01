«الثلاثي» على «خط النار» في «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يسود ريال مدريد حالة من التوتر الشديد، في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانيها الفريق بسبب الإصابات، في الوقت الذي يشكو فيه بعض اللاعبين من عدم الحصول على فرصة «عادلة»، للمشاركة في المباريات، رغم نجاح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، في قيادة «الملكي» إلى صدارة «الليجا» والتأهل بـ «العلامة الكاملة» من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، وتخطيه بنجاح مباراة الذهاب في دورالـ16 أمام لايبزج الألماني 1- صفر.

وأشادت مصادر صحفية إسبانية عديدة، بما حققه المدرب الإيطالي في ظل ظروفه الصعبة، ورفعوا له «القبعة»، لأنه تمكن من إخراج أفضل ما في اللاعبين المتوافرين لديه، ولكنه مطالب في الوقت نفسه بأن يتعامل بحساسية شديدة مع بعض اللاعبين.

وذكرت صحيفة «ذا أتليتك» أن هناك 3 لاعبين تدور الشكوك حول مشاركاتهم في المباريات، أولهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي قد يتم إبلاغه بالبحث عن نادٍ آخر بنهاية عقده في يونيو المقبل، أو مطالبته بالتفكير في عرض أنشيلوتي له بضمه إلى جهازه الفني.

واللاعب الثاني هو التركي الشاب أردا جولر الذي حصل على وعد باللعب والمشاركة أكثر من مرة، ولكن ذلك لم يحدث إلا فيما ندر، وانتهى أمره بالجلوس على «دكة البدلاء»، رغم شفائه التام من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم.

وعندما جاءته الفرصة للمشاركة في مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري، تم القضاء عليها في مهدها، إذ إن أنشيلوتي الذي وعده باللعب، لم يف بوعده، وأشرك لوكا مودريتش في المباراة التي كان الكرواتي نجمها بتسجيله الهدف الوحيد، وعاد جولر للجلوس مجدداً على «الدكة». وألمحت الصحيفة إلى أن الأمر قد ينتهي بإعارة جولر في «الميركاتو الصيفي».

اللاعب الثالث هو المدافع ناتشو هيرنانديز، الذي يجيد في كل مراكز الدفاع، ومن حسن حظه أنه استفاد من الغيابات الكثيرة في هذا الخط هذا الموسم، وبوجه خاص في «قلبي الدفاع»، ليشارك بصفة شبه منتظمة، في غياب البرازيلي إيدرميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا، وأحياناً الألماني أنطونيو روديجير، وإن كان مستقبله مع الفريق لا يزال مهدداً.

وقالت الصحيفة إن ناتشو لم يحظ بالثقة الكاملة لأنشيلوتي، حتى وإن كان يتحدث عنه بإيجابية خلال مؤتمراته الصحفية باعتباره «كابتن» الفريق.

والدليل على انعدام ثقة أنشيلوتي فيه أنه كان يُشرك متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني بدلاً منه في «قلب الدفاع»، خاصة في المباريات المهمة.

وكان ناتشو في طريقه إلى مغادرة النادي في الموسم الماضي، بسبب قلة الوقت الذي يشارك فيه في المباريات، متهماً أنشيلوتي وقتها بأنه يفضل «الثلاثي» ميليتاو وألابا وروديجير عليه.

وأوضحت الصحيفة أن ناتشو مطالب الآن باتخاذ قرار يتعلق بمستقبله في نهاية الموسم، وما إذا كان سيرحل أم يبقى، مشيرة إلى أن «الميرنجي» لن يجبر ناتشو على الرحيل، ولكن مع عودة المصابين، ورافا مارين من الإعارة لألفيش، يجعل ناتشو يطرح بعض الأسئلة بشأن الدور الذي من الممكن أن يلعبه، في ظل عودة جميع «قلوب الدفاع».