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الرياضة

النابودة «ثلاثية» وأوشي «سوبر هاتريك» في «مضمار أبوظبي»

النابودة «ثلاثية» وأوشي «سوبر هاتريك» في «مضمار أبوظبي»
1 مارس 2024 10:46

 
عصام السيد (أبوظبي)

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حصد الفارس الأيرلندي تاج أوشي رباعية «سوبر هاتريك»، وحققت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل ثلاثية «هاتريك»، فيما حققت خيول الأصايل «ثنائية»، في حفل السباق العاشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والذي أقيم الخميس، بحضور معالي عبد الله محمد بن طوق وزير الاقتصاد، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول.
وافتتحت الفرس «كيسا» لإسطبلات الأصايل، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة خوسيه سانتياغو، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة ياس البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، متفوقة بفارق «طولين» عن وصيفتها، ومسجلة زمناً 1:48:05 دقيقة.
وأضافت إسطبلات الأصايل، بإشراف دينيس أوبراين «الثنائية» عبر «الاتحاد»، بقيادة ريتشارد مولن في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة السعديات، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:46:44 دقيقة.
وأكد الجواد «داونيسيان» لسوابنا ديب روي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، حُسن ترشيحه، بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة اللولو البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 1:36:20 دقيقة.
وحقق الفارس تاج أوشي «الثنائية» في الحفل، عبر «أيه أف مصنف» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، البالغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 1:18:74 دقيقة.
وجاء الفوز الثالث للفارس تاج أوشي، والثاني لخالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحقق البطل زمناً 2:31:01 دقيقة.
وخطف «هارون» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برناردو بينيرو، الفوز من المرشح الأول «سينجاسونج الموري»، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، على لقب سباق جزيرة الجبيل البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 2:31:61 دقيقة.
وواصل الفارس تاج أوشي تألقه بالفوز الرابع عبر «أيه أف الأرقع» الذي منح «الهاتريك» للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، على لقب سباق جزيرة الحديربات البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:46:37 دقيقة.

الإمارات
نادي أبوظبي للفروسية
الخيول العربية الأصيلة
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