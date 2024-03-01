«الزعيم» ينجح في «المداورة» ويترقب موقف «الجبل»!



مراد المصري (أبوظبي)



يترقب العين ما تسفر عنه الفحوص الطبية، لمعرفة مصير مشاركة الحارس خالد عيسى أمام النصر السعودي، يوم الاثنين المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما خرج مصاباً في لقطة عكرت فرحة الفوز الكبير على حتا 5-3، في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ونجحت خطة الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب الفريق، عبر «المداورة» بين اللاعبين، وإراحة أبرز العناصر الأساسية، سواء بعدم إشراكهم طوال اللقاء، أو استبدالهم مبكراً، إلا أن إصابة خالد عيسى الملقب بـ «جبل حفيت»، جعلت قلوب عشاق «الزعيم» تنتظر «النبأ السعيد»، وإن كانت المؤشرات الأولية للإصابة التي تعرض لها الحارس عيسى في الركبة، تعني غيابه عن اللقاء الآسيوي، في وقت يواصل فيه الهداف التوجولي كودجو لابا برنامج التأهيل للحاق بالفريق، بعد الإصابة التي تعرّض لها أمام بني ياس في الدوري.

ومن أبرز مكاسب العين، تألق سلطان الشامسي، الذي عانى في بداية مشواره مع «البنفسج» بسبب الإصابة، قبل أن ينتهز الفرصة لتأكيد قدرته على الوجود بصورة مؤثرة في الفريق، وسجل «ثنائية»، في أول مرة يحرز فيها هدفاً مع العين في الدوري، إلى جانب استعادة الثقة بنفسه، ليكون خياراً مهماً في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، نجح عمير أتزيلي في تقديم مستوى أفضل مقارنة بالفترة الماضية، وسجل هدفاً، كما كان حال أليخاندرو كاكو، الذي وجد طريقه إلى الشباك، مع تميزه في قيادة ألعاب الفريق، وينطبق الأمر على «البديل» يحيى نادر الذي سجل أيضاً، ليكون المزيج إيجابياً بالمجمل للفريق في المباراة.

ويرى كريسبو في حديثه عقب المباراة أن الفريق حقق المطلوب، وقال «حصدنا النقاط الثلاث في المباراة، للمحافظة على حظوظنا في المنافسة في الدوري، ومهمتنا لم تكن سهلة، إلا أن المباراة فرصة مهمة للدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات عدة خلال الموسم الحالي».

ورغم خسارة «الإعصار»، إلا أنه نجح في استعادة الحاسة التهديفية بعد طول انتظار، في بوادر إيجابية من الأسماء التي تم قيدها خلال الشتاء، وهما تشيسوم تشارلز الذي أحرز «ثنائية»، وجابرييل سوزا الذي سجل هدفاً، مع مجهود لافت من سيزار مانزوكي الذي أنعش الهجوم، ما يمنح الفريق الأمل للبناء على هذا الأداء الهجومي في المباريات القادمة.

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، أن فريقه حاول أن يؤدي المطلوب منه، إلا أنه لم ينجح في بداية اللقاء، واستقبل هدفين في الشوط الأول بسبب الأخطاء التي وقع فيها الفريق، ما صعب الأمور، لكن الأمر الإيجابي عدم استسلام لاعبيه في الشوط الثاني، وأظهروا ما بإمكانهم أن يقدموه، بعدما صنعوا 7 أو 8 فرص، وقال «ما زلت أؤمن بقدرتنا على النجاة من الهبوط، في حال استمرار اللعب بهذه الطريقة.