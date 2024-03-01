«الإمارات» يواجه «غنتوت» في «دولية البولو»



رضا سليم (دبي)



يلتقي يوم السبت فريقا «الإمارات» و«غنتوت»، في الجولة الثانية، من بطولة غنتوت الدولية للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 4 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول، كما يلتقي في المباراة الثانية بالجولة نفسها «أبوظبي» مع «الحبتور».

شهدت الجولة الأولى فوز «الإمارات» على «الحبتور» 11-10، في مواجهة مثيرة بين الفريقين، امتدت إلى «الثواني الأخيرة»، فيما نجح «غنتوت» في الفوز على «أبوظبي» 12-7، وطبقاً لنظام البطولة يلتقي الفائزان في المباراتين بالجولة الثانية، فيما يلعب الخاسران في الجولة نفسها، فيما تحدد الجولة الثالثة أطراف النهائي، والتي تقام يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الفائز من المباراة الأولى، مع الخاسر من المباراة الثانية، والخاسر من الأولى، مع الفائز من المباراة الثانية، ليتحدد ترتيب الفرق مع نهاية الدور الأول، ويخوض الأول والثاني في الترتيب المباراة النهائية للبطولة التي تقام 9 مارس الجاري.

وكانت مواجهة «الإمارات» و«الحبتور» على موعد مع الإثارة على مدار 5 أشواط، حيث تعادل الفريقان 1-1 في الشوط الأول، ثم 3-3 في الثاني، إلا أن فريق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قلب الطاولة، وسجل 4 أهداف في الشوط الثالث، مقابل هدف وحيد للحبتور، وينتهي الشوط 7-4، وأحرز كل فريق 3 أهداف في الشوط الرابع، لتصل النتيجة إلى 10-7، وفي الشوط الخامس والأخير، حاول الحبتور العودة، وسجل 3 أهداف، إلا أن فريق الإمارات سجل «الهدف 11»، ليحسم المواجهة 11-10.

وجاءت مواجهة «غنتوت» و«أبوظبي» مختلفة، بعدما تقدم «أبوظبي» بهدف في الشوط الأول، ورد «غنتوت» بهدفين، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2، وكان الشوط الثالث مختلفاً، بعدما سجل «غنتوت» 4 أهداف مقابل هدفين لـ «أبوظبي»، ويرفع النتيجة إلى 6-4، واستمر تفوق «غنتوت» بفضل لاعبه ماركوس الذي أحرز 6 أهداف، وبابلو 5 أهداف، وتغيرت النتيجة إلى 9-6، و12-7 مع «مشهد النهاية».