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الرياضة

مشاركة كبيرة في «الإمارات للموتوسيرف»

مشاركة كبيرة في «الإمارات للموتوسيرف»
1 مارس 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم السبت، الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وتشتمل على 5 فئات «الماستر»، «الشالينجر»، «الجونيورز»، «روكيز للرجال» و«روكيز للسيدات»، وتقام المنافسات على مياه كورنيش كاسر الأمواج بأبوظبي.
وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً، حيث شارك في الجولة الأولى التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري أكثر من 40 متسابقاً، وينتظر أن يرتفع العدد في الجولة الثانية، حيث شهدت عمليات التسجيل في الأيام الأولى إقبالاً جيداً، وحرص العديد من المتسابقين على تأكيد حضورهم في المنافسات المختلفة.
وشهدت الجولة الأولى للبطولة والماضية تنافساً قوياً بين متسابقي الكويت والتشيك، على أغلب المراكز الأولى في العديد من الفئات.
من جهته، رحب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركين في الجولة الثانية لبطولة الإمارات للموتوسيرف، وقال: «سعدنا باستضافة الجولة الأولى للبطولة، ونجاحها فنياً وتنظيمياً، وبالمشاركة الكبيرة في كل فئاتها، وبما قدمه المشاركون في مستويات متقدمة».
وأضاف: «تجد رياضة الموتوسيرف اهتماماً كبيراً من المتسابقين والفنيين، والأندية رغم حداثتها، من خلال الحرص على المشاركة في كل البطولات، والتفاعل مع كل فئاتها، ما جذب إليها الكثير من المتسابقين الصغار لخوض تحدياتها، والتعرف على أسرارها من أجل تطوير مستوياتهم الفنية.
وقال: «يشتمل برنامج موسم السباقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على العديد من بطولات ومسابقات الرياضات الحديثة التي تجد الاهتمام الكامل لاستقطاب المهتمين بها، ودعمهم من خلال تهيئة الأجواء المثالية لخوض تجاربها، والمنافسة على ألقاب فئاتها.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
كاسر الأمواج
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