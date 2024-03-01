«ثلاثي الشتوية» يمنح «الراقي» الدفء بـ «الثنائية»



علي معالي (دبي)



استفاد البطائح من ثلاثي «الصفقات الشتوية»، وهم الحارس درويش محمد قادماً من الشارقة، وعبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة «بيليه» من شباب الأهلي، ليس لأن «الراقي» حقق فوزاً مهماً على اتحاد كلباء 2-1 في «الجولة 15» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولكن الخطوط أصبحت مكتملة القوة، ويستطيع «الراقي» أن يسير بعيداً في المسابقة، بعد «الإضافة الشتوية» التي أدخلته في منطقة دافئة بالدوري برصيد 19 نقطة من 14 مباراة، ويملك البطائح «مؤجلة» مع فريق الإمارات.

صنع «الثلاثي» توازناً كبيراً في الخطوط الثلاثة، وأنقذ الحارس درويش مرماه في أكثر من مناسبة، ويكون التنافس على أشده في هذا المركز الذي كان محجوزاً طوال الموسم لزميله إبراهيم عيسى، بينما جلس درويش على «دكة بدلاء» الشارقة قبل المغادرة.

ومنح عبدالعزيز هيكل الذي لعب 69 دقيقة الجبهة اليمنى قوة دفاعية وهجومية عالية، في ظل الثغرات الكبيرة التي عانت منها، وعندما خرج هيكل، ولعب علي الظنحاني بدلاً منه، كاد أن يتسبب نتيجة حماسه في منح «النمور» هدف التعادل، بارتكاب خطأ دفاعي على مقربة من مرمى «الراقي» قبل النهاية بثوان.

وأثبت محمد جمعة «بيليه» الذي شارك في 81 دقيقة براعة هجومية كيرة في قيادته للجبهة اليسرى، وصنع الهدف الأول بتمريرة عرضية رائعة للكاميروني أناتول أبانج، قبل نهاية الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل 1-1، وكاد أن يضع بصمته بهدف في الدقيقة 38، إلا أن رغبته في هز الشباك، جعل الهجمة ترتد بهدف سريع في مرمى البطائح، عن طريق مهدي قائدي.

ومع استمرار مشاركة «الثلاثي» والانسجام الكامل مع بقية اللاعبين، سيكون لهم تأثير إيجابي في بقية مباريات الموسم، واستفاد المدرب الكرواتي جوران توميتش من «صفقات الشتوية» في أول ظهور لهم مع «الراقي».