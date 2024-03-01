الشارقة والأنطوني يتألقان في «دولية السلة»

الشارقة (الاتحاد)



فاز الشارقة على اتحاد أهلي حلب السوري 84-79، ضمن المجموعة الأولى لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للرجال في كرة السلة، وتستمر إلى 5 مارس الجاري، بمشاركة 6 أندية، وهي الشارقة والبطائح «الإمارات»، والوحدة، واتحاد أهلي حلب «سوريا»، والأنطوني وهوبس «لبنان».

وفي المجموعة الثانية، فاز الأنطوني على البطائح 79- 63، ويختتم الشارقة دور المجموعات يوم السبت بلقاء هوبس، فيما يلعب البطائح مع الوحدة.

وتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، تضم كل منها 3 فرق بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي، فيما يلعب ثاني «الأولى» مع ثالث «الثانية»، وثاني «الثانية» مع ثالث «الأولى»، ويصعد الفائزان إلى «المربع الذهبي».

سبق أن تُوج الشارقة باللقب في النسخة الثانية على حساب الجزيرة المصري في فبراير 2014، أما النسخة الأولى ففاز بها الشانفيل اللبناني عام 2010، وشهدت النسخة الأخيرة في نوفمبر 2014 تتويج النصر السعودي.