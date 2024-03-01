العراق يهدي العرب «الذهبية الأولى» في «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)



أهدى العراق العرب «الذهبية الأولى»، بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، عن طريق رسول كاظم محسن الذي حصد المركز الأول في المجموع العام «وزن 80 كجم»، وتبعه البريطاني ماتيو هاردنج، وسابروف «تركمانستان».

وشهدت «ضربة البداية» رقماً عالمياً للصينية جو لينج، في مسابقة أفضل رفعة «وزن 45 كجم» سيدات، عندما رفعت 121 كجم، محطمة الرقم القياسي السابق «120 كجم»، وحصلت على الميدالية الذهبية، ونالت التركية نازمي «الفضية»، والبريطانية نيسون «البرونزية».

وتألقت التركية نازمي في اليوم الأول، حينما حلقت بـ 4 ميداليات، «ذهبيتان وفضية وبرونزية» في فئات النخبة وأفضل رفعة والمجموع العام.

وفي منافسات أفضل رفعة «وزن 41 كجم سيدات» ذهب المركز الأول إلى الصينية زي، وتبعتها البرازيلية لارا، والأوكرانية كوبيكا.

وفاز سابروف «تركمانستان» بذهبية المجموع العام للنخبة في وزن 80 كجم للرجال، وتبعه العرافي محمد عباس محمد، والياباني أودو.

وأبدى عماد عاشور مدرب العراق سعادته بالذهبية العربية الأولى في البطولة، والتي حصل عليها منتخب بلاده، مشيراً إلى أن رسول كاظم محسن كان في الموعد، محققاً ما سعى إليه، خاصة أنه حجز مقعده مبكراً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ووصف عاشور المنافسة بين المتسابقين بالصعبة، خاصة «النخبة»، في وجود أبطال لهم وزنهم، في خريطة «رفعات القوة».

وأشار إلى أن رسول كاظم نجح في الحصول على المركز الأول بالإرادة والخبرة وتكتيكات الجهاز الفني، مؤكداً أن «فزاع» من البطولات المهمة، ولها مكانتها المرموقة في رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، وأن تسابق الأبطال النخبة للمشاركة فيها لم يأت من فراغ، وإنما يعكس قيمة البطولة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة، ونادي دبي لأصحاب الهمم، في تنظيم الحدث العالمي المهم بإمكانات عالمية تجعل العرب يشعرون بالفخر.