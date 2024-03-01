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الرياضة

50 متسابقاً في «أدنوك» للمحامل الشراعية

50 متسابقاً في «أدنوك» للمحامل الشراعية
1 مارس 2024 12:17

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم السبت سباق «أدنوك» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية والتقليدية التي ينظمها النادي خلال الموسم الحالي.
وينطلق سباق «أدنوك» من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، بمشاركة كبيرة، وأغلق باب التسجيل، حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 50 محملاً لخوض التحدي.
وتتسم سباقات المحامل فئة 22 قدماً بالحماس الكبير للبحارة الشباب الذين يخوضون السباقات بروح تنافسية عالية من أجل الفوز، وإظهار قدراتهم الفنية، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.
وأشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الكبير للمشاركة في سباق «أدنوك»، والذي تجاوز أكثر من 50 محملاً، وبالتفاعل الإيجابي من قبل ملاك المحامل والنواخذة، من خلال الحرص على التسجيل المبكر، والالتزام باللوائح الخاص بسباقات هذه الفئة.
وقال: تنظيم النادي للسباقات التراثية والتقليدية، يسير وفق البرنامج المعد للموسم، وشهدت الفترة الماضية إقامة العديد من السباقات لفئات متعددة، ضمن مهرجان الشيخ زايد، ومهرجان أبوظبي البحري، ومهرجان الظفرة البحري، إلى جانب سباقات أخرى، وسجلت جميعها نجاحاً متميزاً.
وأضاف: فريق العمل بالنادي أكمل الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية لانطلاقة السباق، وبتعاون المشاركين وحرصهم سيرافق النجاح سباق «أدنوك»، مع تمنياتنا للجميع السلامة والتوفيق.

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