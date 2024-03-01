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الرياضة

نجم ميلان يرفض سان جيرمان!

نجم ميلان يرفض سان جيرمان!
1 مارس 2024 12:54

أنور إبراهيم (القاهرة)
يكثف باريس سان جيرمان جهوده من أجل التعاقد مع بديل لنجمه الفرنسي الدولي كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن النادي بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، غير أن إدارة «الباريسي» تلقت ضربة قاصمة من أحد النجوم، كان هدفاً لها من أجل الانتقال إلى «حديقة الأمراء».
ويخلق رحيل مبابي فراغاً كبيراً في صفوف سان جيرمان، الذي «جس نبض» عدد من النجوم، من بينهم البرتغالي الشاب رافائيل لياو «24عاماً» لاعب أيه سي ميلان الإيطالي، والذي قال إنه ليس لديه رغبة في مغادرة «الروسونيري» الصيف المقبل، وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة صدوركتابه الجديد، عندما سأله الصحفيون الحاضرون عن الجهة التي يقصدها مستقبلاً، رد قائلاً: ميلان.. وكررها مرتين.
وتابع لياو المولود في 10 يونيو 1999: لا يمكن أن أغادر ميلان، فالجميع هنا قريبون مني حتى في أسوأ اللحظات التي أمر بها في حياتي، لقد ساعدوني كثيراً في أن أكبر وأنضج كإنسان وكلاعب، وتربيتي لا تسمح لي بمخالفة مبادئ الأمانة والصدق والاستقامة والولاء، ولهذا أتمسك بوجودي في استاد «سان سيرو» معقل الميلان.
وبدأ رافائيل لياو مسيرته الاحترافية في سبورتنج لشبونة 2017، ثم انتقل إلى ليل الفرنسي موسم 2018-2019، ومنه إلى ميلان في 2019، ولعب لياو لكل منتخبات الشباب البرتغالية تحت 16 و17 و19 و20 و21 سنة، وتصعيده للمنتخب الأول في 2021.
وذكرموقع جول العالمي أن مبابي ووالدته المحامية فايزة العماري، وكيلته أيضاً في محادثات متقدمة جداً من أجل الانتهاء من «اللمسات الأخيرة» في عقد «فتى بوندي المدلل» مع ريال مدريد الإسباني، رغم ما قاله اللاعب مؤخراً بأن شيئاً لم يحدث في هذا الشأن، وأنه لم يحدد بعد الجهة التي يقصدها.

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