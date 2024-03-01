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الرياضة

الوصل يحصد جائزة التميز بـ «ميتافيرس»

الوصل يحصد جائزة التميز بـ «ميتافيرس»
1 مارس 2024 13:56

دبي (الاتحاد)
حصد نادي الوصل، ممثلاً بمتجره الرياضي، جائزة التميز لإطلاق تقنية «ميتافيرس»، التي تتيح القيام بعملية الشراء من المتجر للجماهير والعملاء، عبر تقنية العالم الافتراضي، من خلال التصميم المستوحى للتواجد في المتجر الفعلي للنادي من أي مكان في العالم.
جاء فوز الوصل بالجائزة، خلال احتضان دبي للعام الثاني على التوالي الحفل العالمي لجائزة رموز غير قابلة للاستبدال «NFT»، إحدى صناعات المستقبل البارزة في الوقت الحالي، والذي يتم خلاله تكريم أصحاب المبادرات والتميز في هذا المجال في الإمارات وحول العالم على صعيد المؤسسات والأفراد.
أقيمت مراسم الحفل في الساحة الخارجية لفندق أرماني المطلة على برج خليفة في دبي، بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية، ورجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا من مختلف دول العالم للتعرف على هذه الصناعة واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات التي تقدمها دبي ودولة الإمارات.
تسلم عبد الناصر الشامسي، مدير عام نادي الوصل، الجائزة خلال الحفل، وعبر عن تقديره للحصول على هذه الجائزة التي تدعم جهود التوجه نحو استخدام أحدث التقنيات والأساليب التي تعزز من الترويج وفتح آفاق أكبر وتنوع مجالات مختلفة لمتجر نادي الوصل، من خلال مواكبة التحول الإلكتروني والرقمي، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال، والفرص المفتوحة في دولة الإمارات، والبناء عليها من أجل المزيد.

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