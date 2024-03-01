ثنائية لـ«مربط دبي» في افتتاح «الشارقة الدولي للجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

حققت خيول مربط دبي «ثنائية»، خلال اليوم الأول لفعاليات مهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وحفلت الأشواط التأهيلية في اليوم الأول للمهرجان، الذي يقام بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية، بمنافسات مثيرة وقوية، وهيمنت خيول الإمارات على معظم المراكز الأولى في الأشواط الأربعة التي خصصت للمهرات بعمر سنة وسنتين، ونالت خيول مربط صدارة اثنين منها.

واستهلت المنافسات «أر دي أس جوال» لنايلة حايك «سويسرا»، التي تصدرت القسم «أ» وحققت 91.50 نقطة، تلتها في المركز «ع ج مجدين» لمربط عجمان وحققت 91.10 نقطة، وحلت في المركز الثالث «أي أس مواز» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وسجلت 91.10 نقطة.

وواصلت خيول الإمارات تألقها بحصولها على المركز الأول والثاني في القسم «ب»، وأحرزت «دي روى» لمربط دبي، المركز الأول محققة 92.70 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «أصيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 92.30 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث الى الكويت عن طريق «أم أتش أس صوره» لمربط الخشاب، وحصلت على 91.80 نقطة.

وشهد القسم «ج» سيطرة إماراتية على المراكز الثلاثة الأولى، وتصدرت القسم «رنيم البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 91.60 نقطة، وحلت في المركز الثاني «ع ج نجوى» لخالد العميري، وحصلت على 91.50 نقطة، أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب «أصالة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحققت 90.90 نقطة.

وأحرزت «كارمة الشراع» لإسطبلات الشراع المركز الأول لفئة المهرات بعمر سنتين القسم «أ»، وحققت 91.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي غمره» لمربط دبي، وسجلت 91.20 نقطة، فيما نالت المركز الثالث «أي أس سليمة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وحققت 90.90 نقطة.

وأكملت «دي أسرة» الثنائية لمربط دبي، عندما تصدرت القسم «ب» للمهرات بعمر سنتين، محققة 92.50 نقطة، وذهب المركز الثاني الى السعودية عن طريق «دي دوية» لمربط الوهرة، وحصلت على 91.40 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «نادية الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، وحصلت على 91.30 نقطة.