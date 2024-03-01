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الرياضة

140 لاعباً في تصفيات «الريشة الخليجية»

140 لاعباً في تصفيات «الريشة الخليجية»
1 مارس 2024 14:04

 
دبي (الاتحاد) 

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تنطلق السبت بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 عاماً، التي ينظمها اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وتستضيفها أكاديمية أكسترا الرياضية في الشارقة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون 6 فرق هي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية أكسترا الرياضية، واتحاد كلباء، ومركز عائشة بنت عثمان، ومركز المنار في الشارقة.
وتعد البطولة اختباراً مهماً للمشاركين، حيث يتم اختيار أفضل 4 لاعبين ذكور و4 لاعبات إناث، في كل فئة عمرية، لتمثيل المنتخب الوطني، في دورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».
وأكد ناصر المري، الأمين العام لاتحاد الريشة الطائرة، أن بطولة الإمارات للناشئين والشباب، واحدة من بين العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، والتي تستهدف 3 فئات عمرية مختلفة، بعدما استهدفت البطولة الأولى في يناير الماضي الفئات العمرية الصغيرة، مشيراً إلى البطولة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للاعبين، باعتبارها بوابة التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب.
وأوضح المري أن مشاركة 6 فرق، تعكس الجهود التي قام بها الاتحاد في العامين الأخيرين، لإشهار اللعبة داخل الأندية، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتطوير الريشة الطائرة ونشرها في مختلف مناطق الدولة، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية.
وقال: سعداء بما تحققه الريشة الطائرة من تطور وانتشار داخل الدولة، بفضل جهود الاتحاد برئاسة نورة الجسمي، وما تحظى به من شعبية واسعة بين مختلف الجنسيات، وهو حافز إضافي لنا لبذل المزيد من الجهود لتطويرها، وتكوين جيل من اللاعبين الواعدين الذين يمكن الاستفادة منهم لتعزيز المنتخبات الوطنية، وتأتي بطولة الإمارات الثانية للناشئين والشباب في هذا الإطار.

الإمارات
دبي
الريشة الطائرة
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الشارقة
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