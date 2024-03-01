فلومينينسي بطل «سوبر» أميركا الجنوبية



ريو دي جانيرو (أ ف ب)



تُوّج فلومينينسي البرازيلي بلقب الكأس السوبر الأميركية الجنوبية في كرة القدم «ريكوبا سوداميريكان»، والمرادفة لمسابقة للكأس السوبر الأوروبية، عقب فوزه على ليجا دي كيتو الإكوادوري 2-0، في لقاء الإياب على ملعب ماراكانا.

ونجح النادي البرازيلي في قلب الطاولة على منافسه، بعد أن خسر أمامه لقاء الذهاب 0-1 في العاصمة الإكوادورية، وذلك بفضل ثنائية الكولومبي جون أرياس «76 و90 من ركلة جزاء».

وتجمع المباراة عادة بين الفائز بكأس ليبرتادوريس «المرادفة لدوري أبطال أوروبا»، التي أحرزها فلومينينسي بطل البرازيل أربع مرات عام 2023 «للمرة الأولى منذ العام 2012»، والفائز بكأس سوداميريكانا «المرادفة للدوري الأوروبي» (يوروبا ليج) والمتوج بها ليجا دي كيتو.

ويأتي هذا الانتصار ثأرياً بامتياز لفلومينينسي الذي سبق أن خسر على يد النادي الإكوادوري في نهائي كوبا سوداميريكانا عام 2009، ونهائي ليبرتادوريس عام 2008.

وأنهى النادي البرازيلي اللقاء منقوصاً، بعد طرد مهاجمه جون كينيدي في الدقيقة 79، ثمّ ظهيره الأيسر ديوجو باربوزا «93»، إلا أن ذلك لم يمنعه من الخروج منتصراً.