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الرياضة

«ياس هيت» يتألق في «الفورمولا- 4»

«ياس هيت» يتألق في «الفورمولا- 4»
1 مارس 2024 15:05

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد موسم بطولة «الفورمولا- 4» الإمارات إنجازاً تاريخياً لفريق «ياس هيت» للسباقات، الذي أحرز المركز الثالث.
حصل الأزهري على المركز الثالث في البطولة الشاملة، خلال موسمه الثاني مع الفريق، بعد أداء رائع أسفر عن صعوده منصة التتويج، وقال الأزهري: أديت موسماً رائعاً، وحققت نتائج جيدة، وتمكنت من إظهار مدى براعتي أمام العديد من الفرق والسائقين الرائعين من جميع أنحاء العالم، ولا شك أن الإنجاز مع أكاديمية ياس هيت للسباقات، التي كنت جزءاً منها منذ تشكيل الفريق، أمر رائع، إنها أجواء رائعة داخل الفريق.
وحقق راشد الظاهري أفضل إنجاز له في «الفورمولا-4»، حيث صعد منصة التتويج 5 مرات خلال الموسم، كما قدم الصاعد زاك سكولار أداءً رائعاً في موسمه الأول مع الفريق، ليحصل على المركز الخامس في ترتيب السائقين المبتدئين.
وقال ماثيو نورمان، مدير فريق ياس هيت للسباقات: قدم السائقون الشباب عروضاً قوية، وتظل انتصارات «ياس هيت» خالدة في الذاكرة، ونتطلع إلى تطوير الأداء والتخطيط لموسم 2025.
ويعود الفريق إلى الحلبة في سباق الجائزة الكبرى الذي تستضيفه أبوظبي خلال ديسمبر المقبل.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
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