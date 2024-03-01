«نخبة الأقوياء» يشاركون في «النسخة الثالثة» لـ«أبوظبي إكستريم»



البرازيل (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت «النسخة الثالثة» من بطولة «أبوظبي إكستريم»، بمركز إكسبو سنترو في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، وتواصلت الفعاليات التي تسبق «ضربة البداية»، مع إقامة فعالية الوزن الرسمية، وتشهد النزالات مشاركة 28 رياضياً ورياضية.

وأعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة لأسبوع النزال عن اكتمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق البطولة، خلال مؤتمر صحفي بحضور الجهات المنظمة والرياضيين المشاركين في النزالات الرئيسية.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أهمية التعاون بين الإمارات والبرازيل، لتطوير رياضة الجو جيتسو والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وتعزيز انتشارها العالمي، كما أشار إلى قدرة أبوظبي، بصفتها عاصمة الرياضات القتالية العالمية، وتميزها في تحويل التطلعات إلى واقع ملموس.

وقال طارق البحري: «يسرنا إطلاق أسبوع النزال في قلب مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، ونفتخر بهذه الخطوة المهمة، وأثمرت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تعزيز مكانة الإمارات بصفتها وجهة رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتجسد التزامنا بهذه الرؤية في استضافة أكثر من 300 فعالية سنوية في مختلف أنحاء العالم، وكان عدد كبير منها في البرازيل، بالإضافة إلى احتضان أكثر من ألف مدرب جو جيتسو برازيلي، وأكثر من 5 آلاف فرد من عائلاتهم».

وأضاف: «قبل أشهر قليلة كانت بطولة أبوظبي إكستريم مجرد حلم، إلا أنه وبفضل الدعم اللامتناهي من عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، والتشجيع الكبير الذي نتلقاه من الشركاء والأصدقاء، تحول الحلم إلى حقيقة، ويمثل تنظيم النسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، جزءاً من أسبوع النزال في البرازيل، لحظة استثنائية بالنسبة لنا، وأتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى بالنياريو كامبوريو».

وأشار فابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو، إلى الدور المحوري الذي يلعبه التعاون بين أبوظبي وبالنياريو كامبوريو، ولا سيما في ظل الخطط الرامية إلى الارتقاء بإمكانات الرياضيين الواعدين في المدينة وصقل مهاراتهم ودعمهم للتحلي بثقافة الاحترام التي تتميز بها الرياضات القتالية.



وقال: «تدربتُ على رياضة الجو جيتسو في مدينة بالنياريو كامبوريو، ويمكنني القول إنها ليست مجرد رياضة بدنية، بل إنها تستند أيضاً إلى القيم النبيلة، وأصبحت الآن جزءاً أساسياً من نمط الحياة في أبوظبي. ويسرني أن أشهد على مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو في مجتمع أبوظبي، ونجاحهم في تنظيم فعاليات ضخمة، ويمثل التعاون بين بالنياريو كامبوريو والإمارة خير دليل على قدرة الرياضة على تجاوز جميع الحدود الجغرافية».

وشهد المؤتمر الصحفي أجواء حماسية بين المتنافسين في الفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو جانسن جوميز وبرونو ليما، حيث أكد كل منهما قدرته على الفوز وحسم النزال، ما يبشر عشاق الرياضات القتالية بمباراة حماسية اليوم، وتستعد بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بألقاب بطولات جرابلينج عديدة، وجينيفر مايا، إحدى ألمع رياضيات الفنون القتالية المختلطة، لخوض نزال الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج، مما يضمن عرضاً فريداً للمهارات المتميزة.

وقالت مسكيتا: «شاركت في العديد من الفعاليات التي نظمتها أبوظبي، لذلك أدرك جيداً أن بطولة أبوظبي إكستريم ستقدم لي تجربة استثنائية وتحرز نجاحاً كبيراً، وأتطلع إلى تقديم عرض رياضي متميز اليوم، ولا سيما بعد ابتعادي لمدة عام تقريباً عن منافسات الجرابلينج».

وقالت مايا: «سيكون النزال بعيداً إلى حد ما عن منافسات الفنون القتالية المختلطة، إلا أنني أثق بقدرتي على المنافسة بقوة. ويسرني تلقي الدعوة للمشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، خاصة أن المباراة تجمعني مع مسكيتا، إحدى أبرز بطلات الجو جيتسو».

كما أظهر روبرتو سايبورج وهنريكي سيكوني مستوى رفيعاً من الروح الرياضية، وأكدا استعدادهما التام لخوض نزالهما المرتقب في المباراة التي تجمعهما.

وقال سايبورج: «تستند رياضة الجو جيتسو إلى القيم النبيلة والروح الرياضية، ونحن صديقان ويجمعنا حب الجو جيتسو والاحترام المتبادل، وسنقدم نزالاً قوياً لعشاق الرياضة».

وقال سيكوني: «تمتاز جلساتنا التدريبية بالقوة والتركيز، وأرى أن سايبورج يكتسب يوماً بعد يوم مزيداً من الخبرة والقوة، وبدوري تعلمت الكثير منه، وسعيد بفرصة خوض هذا النزال القوي ضده في إطار الاحترام المتبادل بيننا، وأنا على أتم الاستعداد للمنافسة على لقب البطولة التي تُقام في البرازيل، وتقديم كل ما لدي داخل الحلبة».