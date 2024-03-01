خيول أحمد بن راشد تخطف الأضواء بـ«هاتريك»

عصام السيد (دبي)



خطفت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، الأضواء بـ«ثلاثية» لافتة، خلال حفل السباق العاشر لمضمار جبل علي الذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت جوائز الأمسية 600 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول لخيول سموه عبر «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين الأضواء في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب مجموعة بن دسمال ستيكس، مسجلاً 1:25:13 دقيقة، وبلغت الجوائز 60 ألف درهم.

وحققت خيول سموه الفوز الثاني عبر «لهفتي» في سباق النايفات ستيكس «شروط» في الشوط الرابع على مسافة 1400 متر، وبلغت الجوائز 100 ألف درهم برعاية تتارسالز، وسجل البطل 1:27:09 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث لخيول سموه عبر «الهزيم» الذي انتزع لقب سباق أم سقيم ستيكس «هانديكاب» في الشوط السادس على مسافة 1950 متراً، وبلغت الجوائز 96 ألف درهم، برعاية شادويل، وسجل البطل 1:59:50 دقيقة.

ونال «كالنور» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مرسلينو رودريجز حفل الافتتاح بالخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1800 متر- هانديكاب، مسجلاً 2:03:76 دقيقة، وبلغت جائزته 80 ألف درهم.

وفاز «نيفر جيست أيه دريم» لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة مارسلينو رودريز، بالشوط الثاني على لقب السرعة «كأس طيران الإمارات» على مسافة 1200 متر - هانديكاب، مسجلاً 1:12:68 دقيقة.

وانتزع «ميلتري أرتيست» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس وقيادة أدري دو فريز، جائزة الشوط الخامس «النوايف ستيكس»، وبلغت جوائزه 100 ألف درهم، برعاية كينلاند، على مسافة 1400 متر «شروط»، مسجلاً 1:25:85 دقيقة.

وكان «كابلا كروسيدر» لنقابة بورسلي، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة برناردو بينيرو «مسك ختام» الأمسية بسباق هانديكاب لمسافة الميل «كأس بنك دبي التجاري»، وجائزته 68 ألف درهم، مسجلاً 1:39:59 دقيقة.