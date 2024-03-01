صراع الصدارة يشعل منافسات «دولية دبي للطيران»

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي «فئة الهليكوبتر»، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويحتضنها نادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هوب» بالليسيلي على مدار 3 أيام، بمشاركة 16 متسابقاً.

كانت البطولة قد انتقلت من حديقة زعبيل إلى نادي سكاي هوب بسبب الإجراءات الفنية للبطولة، وشهد اليوم الأول منافسات ساخنة بين أبطال العالم وخاصة الأيطالي ميركو حامل اللقب والأميركي نيكولاس ماكسويل بطل النسخة الثانية، كما شهدت الجولة مشاركة ثلاثة طيارين من أبناء الامارات هم جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي، وتستكمل البطولة، بجولة جديدة من المنافسات، ويتأهل الأوائل من مجموع النقاط في الجولتين إلى الجولة الثالثة الختامية للبطولة.

وحضر الافتتاح، غانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام نائب مدير اللجنة المنظمة.

وأبدى غانم مبارك الهاجري سعادته بالجولة الافتتاحية ومتابعة العروض التي قدمها الطيارون العالميون، والتي أكدت قدرتهم على التفوق والإبداع في واحدة من أكثر الرياضات تطوراً في الفترة الأخيرة، كما أثنى على ما قدمه ثلاثي الإمارات، جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي، الذين شاركوا في الجولة الأولى بنجاح، داعياً شبابنا لممارسة مثل هذه الرياضات التي تعتمد على التفوق الذهني والعلمي والإبداع الفكري، مؤكداً أنه على ثقة أن الرياضيين الإماراتيين لا يدخرون جهداً من أجل رفع اسم وعلم وطننا الغالي في كافة البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية مما يرسخ السمعة والمكانة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً خاصةً على الصعيد الرياضي وبما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة.

ووجه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشكر إلى اتحاد الرياضات الجوية لجهوده المخلصة والحثيثة المبذولة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها بامتياز سعياً لنشر ثقافة اللعبة بالإمارات والمنطقة.