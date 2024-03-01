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الرياضة

«الفاصلة» تحدد بطل دوري هوكي الجليد

«الفاصلة» تحدد بطل دوري هوكي الجليد
1 مارس 2024 19:11

 
العين (الاتحاد)

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يحتكم دوري هوكي الجليد إلى «فاصلة» يوم الأربعاء المقبل لتحديد بطل «النسخة الـ14» من البطولة، بعدما تغلب «جالاكسي» على «وايت بيرز» 4-3، في إياب النهائي بمدينة العين، وبذلك يؤجل التتويج إلى المباراة التي تقام بينهما بصالة التزلج بمول دبي.
وجاء لقاء الإياب متكافئاً فنياً بين الفريقين، رغم نتيجة الشوط الأول التي جاءت لمصلحة «وايت بيرز» 2-1، والتعادل في الشوط الثاني 0- 0، قبل أن ترجح كفة «جالاكسي» في الشوط الثالث 3-1، ليخطف النقاط الثمينة، ويذهب بالنهائي إلى مباراة فاصلة. 
ومن المتوقع أن يشهد «نهائي الأربعاء» منافسة قوية، خاصة أن الفريقين لديهما الإمكانيات الفنية العالية التي تؤهلهما للتتويج بلقب النسخة الـ14 من الدوري الإماراتي لهوكي الجليد، وبعد أن فاز «وايت بيرز» في الذهاب 6-3، عاد «جالاكسي» منتصراً من الإياب 4-3.
حضر المباراة علي مبارك المزروعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، ومحمد عارف مدير إدارة النشاط الرياضي.

الإمارات
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العين
هوكي الجليد
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