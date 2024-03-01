ودار يتألق في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



تصدر الفارس المغربي عبد الكريم ودار على صهوة «سيكا مليون» الشوط الثاني، بمواصفات جولة مع تمايز، بحواجز على ارتفاع 130 سم، كما تصدرت الفارسة البريطانية إيف ماكوي، المنافسة الافتتاحية في اليوم الأول لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز لفئة 3 نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم، بمشاركة 92 فارساً وفارسة، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي لمدة 3 أيام، بمشاركة محلية ودولية لافتة، تتألف من 286 فارساً وفارسة، بصحبة 316 خيلاً.

وسجل ودار 37.28 ثانية، وتبعه الفارس السوري محمد أسامة الزبيبي على صهوة «فلاش جوردون» بزمن 38.06 ثانية، والفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف على صهوة «سانتوس هبيكا» بزمن 39.05 ثانية.

وسجلت الفارس البطلة إيف مكوي على صهوة «كوكتيل دازور» في التمايز، وحسمت به الصدارة بزمن 23.86 ثانية، وتبعها الفارس صالح مفرج الكربي على صهوة «سبريسو» بزمن 24.15 ثانية، والفارس السوري ليث غريب على صهوة «اليت دو بونتس» بزمن 24.82 ثانية.

توج الفائزين، هشام الحوسني، مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وحسام زميت، رئيس قسم القدرة في اتحاد الفروسية.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، بأطقم فنية وتحكيمية دولية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين»، وتشتمل البطولة على 9 منافسات دولية تصنيف الثلاث نجوم، وصممت مساراتها بحواجز تبدأ من الارتفاع 115 سم، وحتى الارتفاع 155 سم، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز قيمة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز في المنافسات ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024، بعد المشاركات الناجحة في المنافسات الدولية الماضية.

وتنطلق في الساعة العاشرة صباح السبت، المنافسة الرابعة من جولة واحدة مع تمايز، على حواجز تبلغ 115 سم، وتليها في الساعة الثانية ظهراً المنافسة الخامسة على ارتفاع 130 سم في فئة السرعة، يتم فيها اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس، من خلال تخطي موانع مختلفة، والفائز من ينهي السباق في الوقت الأسرع، وبأقل عدد من الأخطاء، أو بأكبر عدد من النقاط، وفي السادسة مساء يختتم اليوم الثاني بمنافسة جولة واحدة مع تمايز على ارتفاع 145 سم.

وتجرى منافسات اليوم الأخير للبطولة «الأحد» بمواصفات جولة واحد ضد عقارب الساعة على ارتفاع 115 سم، تليها في فترة الظهيرة منافسة من جولة واحد ضد عقارب الساعة، على حواجز 135 سم، وختامها بمنافسة الجائزة الكبرى بجولة واحدة مع تمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم.

واختتمت في منتجع الفرسان الرياضي، دورة المشرفين «المستوى الأول» لحكام قفز الحواجز على هامش البطولة، ونظمها اتحاد الفروسية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، والمجموعة الإقليمية السابعة التي تضم 18 دولة، وحاضر فيها الدكتور الأيرلندي تشارلز مودلن والمكسيكية مونيكا جوميز، وشارك في الدورة دارسون من 18 دولة، حيث سُلِّمُوا الشهادات.