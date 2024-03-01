عجمان يكسب «الصقور» بـ «ثنائية»



رضا سليم (عجمان)



فاز عجمان على فريق الإمارات بهدفين أحرزهما هيكل الشيخاوي في الدقيقة 11، وجيانلوكا في الدقيقة 88، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 14»، وتقدم إلى «المركز 11»، بينما تجمد رصيد «الصقور» عند «النقطة الخامسة»، وتراجع إلى المركز الأخير.

جاءت البداية هادئة، حتى نجح هيكل الشيخاوي، في تسجيل الهدف الأول لـ «البرتقالي» وهو الثالث له هذا الموسم، وبعدها بدأت الهجمات على المرميين، وظهرت تحركات إنييستا، والأردني نزار الرشدان، وعمر كيتا في الوسط، وألكاسير وبافلي في الهجوم، بحثاً عن إدراك التعادل، بينما تمثلت خطورة «البرتقال» في تحركات دودو، وهيكل الشيخاوي، ووليد أزارو، وأخطرها فرصة دودو الذي تلقى كرة سهلة أمام المرمى لعبها رأسية بجوار القائم.

وظهرت الأخطاء في دفاع «الصقور»، عندما تألق الحارس سهيل عبدالله في التصدي للكرة 3 مرات، لينهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

أجرى زينجا مدرب عدداً من التغييرات في بداية الشوط الثاني، بنزول ليثييري سيلفا بدلاً من نزار الرشدان، وضياء سبع بدلاً من بافلي، لتنشيط الهجوم، ويهدر دودو أسهل فرصة، وينقذ علي الحوسني مرماه من هجمات عدة لـ «الصقور» من تسديدات ضياء سبع وألكاسير.

ويدفع إيسايلا مدرب عجمان باللاعب علي مدن العائد من الإصابة، بدلاً من هيكل الشيخاوي، وفي المقابل شارك إسماعيل الحمادي، وفهد بدر بدلاً من ألكاسير وأنييستا مع فريق الإمارات، ويعود دودو لإهدار الفرص أمام مرمى سهيل عبدالله، وتشهد الدقيقة 88 الهدف الثاني لـ «البرتقالي» عن طريق جيانلوكا التي تابع تسديدة محمد إسماعيل القوية والتي ارتدت من الحارس، وبعدها يجري إيسايلا 4 تغييرات، بنزول عبدالله عبدالعزيز وروكي وعبدالله صالح وناصر عبدالهادي، وتنتهي المواجهة بهدفين لمصلحة أصحاب الأرض.